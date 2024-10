Médico é encontrado morto em hospital no Distrito Federal

Um médico anestesista foi encontrado morto, na manhã de segunda-feira (14), no Hospital Regional de Sobradinho (HRS), no Distrito Federal. Segundo informações do Metrópoles, o profissional foi identificado como José Marcelino de Almeida Neto, de 71 anos.

O corpo de José Marcelino foi encontrado por funcionários do HRS em uma das salas de descanso. Conforme informações preliminares, a morte teria sido por causas naturais.

Segundo o delegado-chefe da 13ª Delegacia de Polícia, Hudson Maldonado, pelo estado do corpo, o médico pode ter morrido antes do fim de semana, provavelmente na última sexta-feira (11).

"Bate com a data aproximada de sexta-feira [11/10] mesmo. Mas é preciso conferir a escala do plantão do médico. Ainda há essa dúvida. O Instituto Médico Legal (IML) que poderá fornecer a data mais aproximada", informou o delegado.

Investigação

O caso é investigado pela 13ª Delegacia de Polícia de Brasília. Em nota, a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) disse ao Metrópoles que o corpo foi encaminhado ao IML para os protocolos necessários e para a confirmação da causa da morte.