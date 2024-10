Caso Marielle Franco: acompanhe o segundo dia do julgamento ao vivo

O 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro segue com o julgamento dos assassinos confessos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, nesta quinta-feira (31). O segundo dia da apreciação do caso acontece no Fórum Central do Rio.

O primeiro dia de julgamento dos assassinos de Marielle Franco e Anderson Gomes acabou após 13 horas e meia de uma sessão marcada pela emoção das famílias das vítimas,

A audiência estava prevista para terminar ainda na madrugada, mas, após os depoimentos dos réus confessos Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, os jurados votaram pelo encerramento dos trabalhos.

Os próximos passos do julgamento

Nesta quinta, o 4º Tribunal do Juri deve ter o início das alegações finais. Este é o momento em que acusação e defesa fazem a sustentação de suas teses aos jurados. O Ministério Público começará a falar, defendendo provavelmente a condenação dos dois por 84 anos de prisão — pena máxima dos crimes que os réus são acusados.

No tempo extipulado ao MP também poderão fazer o uso da palavra os advogados que são assistentes de acusação. Logo em seguida será a vez da defesa dos réus falarem aos jurados. Ainda poderá haver réplica e tréplica, sendo a defesa sempre a última a se manifestar.