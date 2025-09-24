Zoológico de Fortaleza recebe 17 animais do Pará

Dezessete animais foram transferidos para o Zoológico Municipal Sargento Prata, no Passaré, em Fortaleza, para receberem cuidados definitivos. Segundo a Prefeitura, responsável pelo equipamento, os bichos — entre eles, uma anta e quatro quatis — foram trazidos de Belém, no Pará, e passam por período de adaptação na Capital cearense.

Marcelo Lemos, superintendente da Autarquia de Paisagismo de Fortaleza (Urbfor), ressaltou que a transferência foi feita em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Zoológico Municipal Sargento Prata passou dois anos e três meses em obras de requalificação, que foram concluídas no último mês de junho. O equipamento, no entanto, ainda não tem data de reabertura definida para visitação.

A troca de animais entre zoológicos, segundo o gestor, é "prática importante" para a diversidade das espécies e para o fortalecimento da conservação. "Muitas vezes fazemos permutas: o que temos aqui e falta em outros lugares, enviamos; e o que não temos, recebemos. Assim, conseguimos garantir melhores condições de adaptação para os bichos e, em breve, abrir o espaço para que a população de Fortaleza conheça e valorize ainda mais esses animais", disse.

Além da anta e dos quatro quatis, o zoológico fortalezense recebeu cinco grivetis, três papagaios-do-mangue, duas maracanãs, um anu-branco e um jabuti.

Animais passarão por quarentena

O transporte dos animais do Pará para o Ceará durou cerca de dez dias. "Fomos acionados pelo Ibama para realizar o transporte de cerca de 450 animais, frutos de ações de fiscalização do órgão. Desses, 17 foram trazidos para Fortaleza, com destino ao zoológico, em uma operação conjunta que contou com a participação da PRF, do Ibama. Foi uma ação bem complexa que durou cerca de dez dias. Foi cansativo, mas, graças a Deus, conseguimos finalizar com êxito", celebrou Lemos.

A veterinária responsável pelo transporte, Karen Gomes, se emocionou especificamente com a chegada da anta para o Sargento Prata. "Foram dias de muita preocupação e cuidados intensos. Passei noites em claro, totalmente dedicada a ela e aos outros animais. Hoje, o choro é de felicidade. É a emoção de vê-la no recinto, andando no local onde ficará bem a partir de agora", compartilhou.

Todos os bichos, agora, passarão por 45 dias de quarentena e cuidados especiais, incluindo exames, acompanhamento veterinário e retirada de parasitas.

"Esses animais vão passar por todas as etapas de avaliação clínica e adaptação. Há, ainda, outros previstos para chegar, e o procedimento será o mesmo. Agora, o trabalho é garantir o acompanhamento diário e a preparação necessária para que todos estejam bem adaptados, saudáveis e seguros dentro do zoológico", completou o diretor de Conservação e Monitoramento do equipamento, Rafael Martins.