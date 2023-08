Barraco de homem em situação de rua pega fogo no bairro Passaré, em Fortaleza

O barraco de um homem em situação de rua pegou fogo e foi completamente destruído na noite deste sábado (5) no bairro Passaré, em Fortaleza. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava trabalhando no semáforo na avenida Presidente Juscelino Kubitschek quando começou o incêndio.

Ele ainda salvou o cachorro e o soltou da coleira. Os bombeiros utilizaram cerca de 1.500 litros de água para debelar as chamas.

O morador perdeu tudo que tinha, menos uma bíblia, que foi consumida parcialmente pelas chamas, mas ainda resistiu.

No local, havia fiação de internet no chão. A corporação suspeita que possa ter relação com a ocorrência, que acabou iniciando a combustão do casebre.

