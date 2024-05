Trânsito é novamente alterado na Praia de Iracema devido à demolição do Edifício São Pedro

Novas alterações no trânsito da Praia de Iracema foram anunciadas na tarde desta quinta-feira (2), após nova etapa das obras de demolição do Edifício São Pedro, em Fortaleza, iniciada pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). A pasta atualizou as mudanças que serão necessárias na circulação pela Avenida Historiador Raimundo Girão e Rua Arariús.

A Av. Historiador Raimundo Girão terá fluxo de veículos liberado apenas no sentido Aldeota/Centro no trecho compreendido entre as ruas Arariús e Gonçalves Ledo. Com o estreitamento, quem trafega pela via nessa direção deve ficar atento ao desvio e entrar à direita na Rua Arariús, à esquerda na Rua Dragão do Mar, à esquerda novamente na Rua João Cordeiro e à direita para retornar à avenida.

Veja também Ceará Proposta de Plano Diretor coloca Edifício São Pedro em zona onde novos prédios só vão até 12m de altura P.A. Damasceno O que cabe agora ao histórico Edifício São Pedro na Fortaleza-memória? Ceará Dona de apartamento no São Pedro há 35 anos não foi avisada de demolição: ‘pago IPTU e taxa do lixo’

Já a Rua Arariús permanecerá bloqueada no trecho compreendido entre as avenidas Beira-Mar e Historiador Raimundo Girão. Com o bloqueio, o condutor que segue pela Av. Beira-Mar e deseja acessar a Av. Historiador Raimundo Girão deve seguir pela Rua dos Tabajaras, entrar à esquerda na Rua dos Cariris e à esquerda para retornar à via.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, as intervenções, que devem durar até o fim dos serviços, serão acompanhadas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). O órgão disponibilizará orientadores de tráfego para dar suporte aos condutores quanto às mudanças na circulação.