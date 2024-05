Sol Beauty prepara inauguração de nova unidade no Centro de Fortaleza

Referência em vendas de maquiagens e acessórios, a marca Sol Beauty se prepara para a inauguração de mais uma loja. A nova unidade, que está localizada na rua Governador Sampaio, no Centro de Fortaleza, será inaugurada no dia 8 de maio. O lançamento contará com muitas surpresas para o público que visitar o espaço no dia.

Com a chegada do novo estabelecimento, a marca acumulará cinco unidades de varejo e atacado em Fortaleza. No total, a empresa gera 66 empregos diretos. Para Sol Lima, fundadora e proprietária da Sol Beauty, o crescimento é fruto de um trabalho desenvolvido com muita dedicação e pesquisas.

”Empreender não é fácil, mas, com o passar dos anos, encontramos cada vez mais maneiras de aprimorar nossas entregas. É gratificante estar abrindo esse novo espaço, estamos ansiosos para atender o público e seguir garantindo a excelência dos serviços e produtos oferecidos”, destaca.

Atacadista, a Sol Beauty busca oferecer as melhores ofertas e opções para facilitar a negociação com micro empresários e lojistas, que vêm de diversas regiões do país em busca de mercadorias de qualidade. Além das vendas presenciais e entregas na Capital, a loja também oferece envio para todo o Brasil, tendo opções por meio dos Correios e Excursões.

“Costumo dizer que nosso cliente pode começar a empreender a partir de R$ 150 reais, tornando-se revendedor dos nossos produtos. O público pode esperar excelentes ofertas e um evento super bacana no dia 8. Estamos preparando surpresas com muito carinho, não tenho dúvidas que será um sucesso”, celebra Sol Lima.

SERVIÇO

Endereços:

Nova loja - Rua Governador Sampaio, 24 - Centro

Rua Sobral 160 - loja 15 - centro

Rua São José, 84 - loja 7 e 8 - Centro

Rua Governador Sampaio, 58 - Centro

Instagram - @solbijouxoficial

Instagram - Loja nova @solbijouxbeauty