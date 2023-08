Fumaça no aterro de Quixadá afeta moradores há 4 dias seguidos: ‘não tem como respirar’

Moradores de Quixadá, no Sertão Central do Ceará, convivem com falta de ar, tosse, irritação nos olhos e garganta, dentre outros prejuízos causados pela fumaça gerada no aterro sanitário da cidade desde terça-feira (5). Ainda na manhã deste sábado (5), mesmo numa intensidade menor, ainda é possível sentir os efeitos da queimada, conforme os relatos.

As áreas afetadas abrangem os loteamentos Renato Carneiro, Baviera, Boto, Ipiranga e a região do Centro, de acordo com a população, que aponta a recorrência do problema no segundo semestre do ano – período mais quente e sem chuvas.

O Diário do Nordeste procurou a Prefeitura de Quixadá para entender o que causou o problema, quais medidas foram realizadas e quando a emissão de fumaça deve ser interrompida. A gestão ainda não respondeu aos questionamentos da reportagem.

As dúvidas sobre a gestão do lixo são muitas para uma funcionária pública, que optou por não ter a identidade divulgada, que sofre as consequências da fumaça ao lado dos filhos pequenos. "Somos alérgicos, estou fanhosa, com nariz entupido, garganta e olhos queimando", detalha.

"Na quinta pela manhã a fumaça do lixão invadiu praticamente metade da cidade e é muito difícil conviver com isso, porque é uma situação que os prefeitos não tratam e todos os anos tem essas queimadas”, frisa.

A fumaça também afeta os animais da região, que são dispersos com o cheiro forte. Além disso, a situação prejudica a visibilidade nas ruas e avenidas, sendo um perigo para os motoristas.

Aterro sanitário

A funcionária contextualiza que o aterro sanitário funciona a céu aberto e tem uma extensão “impressionante”. Para ela, a situação pode acontecer por incêndios provocados por pessoas ou de formados de maneira natural.

“Todo ano tem essas queimadas, já aconteceram acidentes pela fumaça ser muito densa e o problema é que ninguém busca uma solução. Em outras gestões desativaram por um tempo, mas isso deixou de acontecer”, completa.

Rousianne Virgulino, 43, acrescenta que nos loteamentos há bebês, pacientes com crise asmática e idosos com baixa mobilidade. Sem ter para onde ir, a população acumula insatisfações.

"Não tem como respirar, é uma neblina dentro de casa, na rua toda. De longe, vê essa fumaça que é 24h”, detalha. Por isso, é preciso lavar cortinas, redes e outras ações de limpeza doméstica, mas que não são suficientes devido à continuidade da fumaça.

"Esse lixão não era para existir mais dentro da cidade, antes uma empresa enviava para outro aterro sanitário, mas há 3 anos isso acontece", destaca.

