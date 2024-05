Obras de demolição do Edifício São Pedro chegam a 40% de conclusão

As obras de demolição do Edifício São Pedro, em Fortaleza, atingiram a marca de 40% dos serviços concluídos, após a intervenção ser iniciada em março deste ano. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), que iniciou uma nova etapa das intervenções nesta quinta-feira (2).

A mais recente fase dos serviços de desmonte será viabilizada com a utilização de uma escavadeira de lança longa, chamada de Long Reach, que tem alcance de até 20 metros de altura. O maquinário permite que o processo de demolição seja mais rápido, com a facilidade de acesso a locais mais restritos.

O intuito é cumprir o prazo inicial de 90 dias estabelecido para a conclusão da obra, que deve terminar em junho de 2024. Conforme o secretário da Sefin, Samuel Dias, as alterações no trânsito do entorno anunciadas pela pasta vão ao encontro da nova fase da obra.

“Nós já fizemos uma grande parte do edifício aqui do lado norte e também para o lado leste do edifício. Então, ele está sendo desmontado nesse sentido e, na medida que ele vai avançando para o lado oeste sul, a gente precisa aumentar a área de segurança nessas laterais, que é exatamente na Rua Arariús e na [Av.] Historiador Raimundo Girão”, explicou Samuel Dias.

Ainda segundo o titular da pasta, o novo maquinário funcionará “puxando” a demolição para a área que já está concluída. A metodologia permitirá a introdução de máquinas mais pesadas e o aumento da velocidade da obra.

Conforme a Seinf, no local foram viabilizadas medidas para reforçar a segurança de toda a área que circula o canteiro. Entre as ações estão a fixação de telas e bandejas de proteção para impedir a queda de material, placas informativas, que delimitam as áreas de circulação, além da interdição das vias do entorno.

DESTINAÇÃO

Samuel Dias também falou sobre o destino do terreno que abriga o Edifício São Pedro. O secretário ressaltou que o local seguirá sendo particular.

“O trabalho da Prefeitura é simplesmente tirar a situação de risco que o prédio trazia à região. Os condôminos e os donos do prédio vão pagar os custos dessa demolição e, logo após ela ser concluída, o terreno volta para a posse dos proprietários e a destinação vai ser dada por eles”, afirmou.