Retomada da obra de demolição do Edifício São Pedro é liberada por auditores fiscais do Trabalho

A obra de demolição do Edifício São Pedro, embargada desde 5 de abril após uma fiscalização do trabalho constatar riscos de acidentes para os trabalhadores, foi liberada nesta quarta-feira (17). Na nova inspeção realizada pelos auditores do Trabalho foi constatada a implantação de medidas preventivas em relação às irregularidades antes apontadas.

Segundo o Ministério do Trabalho, os responsáveis pela obra de demolição elaboraram um novo Plano de Demolição condizente com os riscos existentes no local. Com as mudanças, o local recebeu medidas preventivas em relação à projeção e queda de materiais, e a retroescavadeira foi retirada e substituída por equipamento que dispensa a presença dos trabalhadores na área.

Além disso, os responsáveis pela obra sinalizaram e iluminaram o que foi colocado pelos Auditores, e restringiram a circulação de pessoas que não fazem da atividade de demolição no local, segundo o Ministério do Trabalho.

"Resguardar a integridade física dos trabalhadores, como também das pessoas que circulavam na região era fundamental", destacou Klênio Lima, auditor fiscal do Trabalho responsável pelo embargo e agora pela liberação da obra de demolição. Os trabalhos devem ser retomados ainda nesta quarta-feira (17).

“Nós exigimos da empresa que todas as medidas que foram indicadas pelo Ministério do Trabalho fossem integralmente atendidas e que fosse solicitado o desembargo. Perdemos oito dias úteis, mas a gente não considera uma perda porque a gente considera muito importante essa questão da segurança na obra”, afirmou Samuel Dias, secretário da Infraestrutura de Fortaleza.

O titular da pasta municipal esclareceu ainda que a obra está sendo retomada “imediatamente”, incluindo novos equipamentos de demolição que devem aumentar a produtividade, como uma máquina de maior alcance que funcionará a partir da plataforma de apoio ao lado do prédio. “Isso vai trazer mais velocidade para essa etapa de demolição e a gente espera ainda cumprir o prazo dos três meses apresentados inicialmente”, complementou.

DEMOLIÇÃO DO EDIFÍCIO SÃO PEDRO

O prefeito José Sarto anunciou a "demolição imediata" do Edifício São Pedro no dia 4 de março. Segundo o gestor, o imóvel, que data de 1951 e já foi considerado o "Copacabana Palace cearense", "corre grande risco de desmoronamento".

Há um mês do início da demolição do prédio, o serviço chegou a 17% de conclusão, dentro do prazo estimado de 90 dias, nessa quinta-feira (4). A derrubada acontece de cima para baixo e está orçada em R$ 1,7 milhão, pago pela Prefeitura de Fortaleza – o valor deve ser ressarcido pelos proprietários.

O imóvel foi desocupado e as pessoas em situação de rua que viviam no local são acompanhadas por equipes da Secretária de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS).