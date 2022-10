Sarto anuncia duplicação de estrutura da clínica veterinária da Prefeitura no Passaré

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou, nesta sexta-feira (21), que a Clínica Veterinária Jacó, no Passaré, terá a estrutura duplicada. As obras devem ser iniciadas no primeiro semestre de 2023, segundo o gestor. "Vamos cuidar mais e melhor dos nossos pets", disse.

No momento, a empresa responsável pela intervenção está em processo de contratação pela Prefeitura. "O atendimento aqui [na clínica] é de excelência, mas sei que a demanda é muito grande e precisamos ampliar o serviço", argumentou o prefeito.

Além do espaço físico da clínica, que será duplicado, serão construídos mais três consultórios e dois centros cirúrgicos. Também será criada uma área para isolamento, no caso de tratamento de doenças infecciosas, e ampliadas as salas de espera. A enfermaria também será reestruturada em áreas separadas para cães e gatos.

Clínica pública

A Clínica Veterinária Jacó foi inaugurada em 2020, no início da gestão Sarto. Até esta sexta, segundo a Prefeitura, o equipamento já fez mais de 276 mil procedimentos.

A clínica atende emergências, consultas, especialidades médicas (cardiologista, oncologista, ortopedista e neurologista), cirurgias gerais (tecidos moles e ortopédicas) e cirurgias de esterilização, além de exames de imagem (raio-x e ultrassom), exames laboratoriais, aplicação de medicamentos e soroterapia.

Como é o atendimento?

De segunda a sexta-feira, são entregues pelos profissionais da clínica 31 fichas de consulta médica, sete fichas de clínica cirúrgica e cinco fichas de ortopedia, além das fichas de emergências, que são atendidas até 15 horas após avaliação veterinária.

O local tem capacidade para 260 procedimentos diários e funciona de 8h às 17h na avenida dos Paroaras, 60.