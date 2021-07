Trio é preso em operação das forças de segurança em residencial de Fortaleza

As forças de segurança do Ceará e de Fortaleza realizam em conjunto, nesta quinta-feira (15), a primeira edição da Operação Domus no Residencial Alameda das Palmeiras, no bairro Ancuri. Conforme o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron, a iniciativa visa combater ilegalidades no local. Três pessoas foram presas até às 10h.

Sandro Caron secretário de Segurança Pública e Defesa Social "O objetivo é detectar uma série de irregularidades e também checar a situação de mandados de prisão a serem cumpridos no local. [Além de] verificar notícias de ameaças a moradores, e reforçar a presença do Estado em áreas que se verifica que há essa necessidade"

Segundo o titular da pasta, a operação é permanente e será realizada diversas edições delas.

Ações de repressão de furto de energia elétrica, construção irregular, reintegração de posse e verificação de normas de segurança são algumas das realizadas no residencial nesta manhã.

O trio capturado foi atuado pelo crime de furto de energia. Equipes da Enel Distribuição Ceará também estão no local e operam em conjunto com as forças de segurança. Legenda: Funcionários da Enel também auxiliam na operação Foto: Leabem Monteiro

Agentes das polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal da Capital e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) atuam na operação. Servidores da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) também auxiliam os trabalhos.