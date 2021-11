Adolescentes quebram equipamentos de sala de aula em centro socioeducativo de Fortaleza

Adolescentes em privação de liberdade fizeram um motim, nesta segunda-feira (8), no Centro Educacional Patativa do Assaré, no bairro Ancuri, em Fortaleza. Em vídeos divulgados, é possível observar os internos quebrarem uma TV, cadeiras e a mesa de uma sala de aula. Não houve feridos.

Ainda não se sabe o motivo da manifestação. A instituição disse que considera o "evento simples".

Em nota, o Centro Educacional informou que três adolescentes "provocaram dano ao patrimônio sem prejuízos no funcionamento do estabelecimento". A situação, afirmou, foi controlada pelos profissionais da Unidade.

Os protocolos administrativos estão sendo realizados para apuração pela Corregedoria do Órgão. A instituição assiste pessoas de 12 a 18 anos.

Leia nota do Centro Educacional Patativa do Assaré:

"A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas) informa que, na segunda-feira (8), ocorreu uma situação de crise caracterizada como Evento Simples, conforme definido na Portaria de Segurança Preventiva n°004/2021, n qual três adolescentes em sala de aula, no Centro Socioeducativo Patativa do Assaré, provocaram dano ao patrimônio sem prejuízos no funcionamento do estabelecimento.

A situação foi controlada pelos profissionais da Unidade.

Os protocolos administrativos estão sendo realizados para apuração pela Corregedoria do Órgão."