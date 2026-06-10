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Ceará lança camisas em alusão à Seleção Brasileira; veja fotos

Os produtos estarão à venda por R$ 250 nas Lojas Vozão

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 12:53)
Jogada
Legenda: O Ceará lançou duas camisas em alusão à Seleção Brasileira
Foto: Anderson Albuquerque / Ceará

O Ceará lançou dois uniformes, nesta quarta-feira (10), em alusão à Seleção Brasileira, no clima da Copa do Mundo de 2026. Disponíveis em preto e amarelo, os modelos trazem o escudo do clube e detalhes que mesclam a identidade do Vovô com as cores da equipe nacional.

Os produtos estarão à venda com o valor de R$ 250,00 nas Lojas Vozão do site, sede e shoppings, exceto Eusébio, a partir das 17h desta data. Os torcedores encontram os mantos nas versões masculina (P ao 5G), feminina (P ao 3G) e infantil (4 aos 12 anos).

Vale ressaltar o Mundial tem início nesta quinta (11), com jogos realizados até o dia 19 de julho. O Brasil estreia no sábado (13), às 19h, diante de Marrocos, nos EUA. No Grupo C, a equipe comandada por Carlo Ancelotti também enfrenta Haiti e Escócia. 

Funcionamento das lojas

  • Loja Vozão da sede (Avenida João Pessoa, 3532 — Porangabuçu): segunda a sexta-feira, das 9h às 17h; sábado, das 9h às 12h.
  • Lojas Vozão (shoppings): segunda a sábado, das 10h às 21h
  • O torcedor alvinegro pode encontrar as Lojas Vozão nos shoppings: Parangaba, Riomar Kennedy, Riomar Papicu, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota (segunda a sábado, das 9h às 20h, e domingo de 13h às 20h).
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