Ceará lança camisas em alusão à Seleção Brasileira; veja fotos
Os produtos estarão à venda por R$ 250 nas Lojas Vozão
O Ceará lançou dois uniformes, nesta quarta-feira (10), em alusão à Seleção Brasileira, no clima da Copa do Mundo de 2026. Disponíveis em preto e amarelo, os modelos trazem o escudo do clube e detalhes que mesclam a identidade do Vovô com as cores da equipe nacional.
Os produtos estarão à venda com o valor de R$ 250,00 nas Lojas Vozão do site, sede e shoppings, exceto Eusébio, a partir das 17h desta data. Os torcedores encontram os mantos nas versões masculina (P ao 5G), feminina (P ao 3G) e infantil (4 aos 12 anos).
Vale ressaltar o Mundial tem início nesta quinta (11), com jogos realizados até o dia 19 de julho. O Brasil estreia no sábado (13), às 19h, diante de Marrocos, nos EUA. No Grupo C, a equipe comandada por Carlo Ancelotti também enfrenta Haiti e Escócia.
Funcionamento das lojas
- Loja Vozão da sede (Avenida João Pessoa, 3532 — Porangabuçu): segunda a sexta-feira, das 9h às 17h; sábado, das 9h às 12h.
- Lojas Vozão (shoppings): segunda a sábado, das 10h às 21h
- O torcedor alvinegro pode encontrar as Lojas Vozão nos shoppings: Parangaba, Riomar Kennedy, Riomar Papicu, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota (segunda a sábado, das 9h às 20h, e domingo de 13h às 20h).