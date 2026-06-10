Ceará comunica rescisão contratual com atacante Fernandinho

O Ceará Sporting Club ofiailizou a rescisão contratual do atacante Fernandinho nesta quarta-feira (10). No clube desde 2025, o atleta de 28 anos acertou a saída para se transferir ao Mirassol, que está na Série A do Brasileiro.

No comunicado, a gestão informou que "obteve compensação financeira", permanecendo também com parte dos direitos econômicos. Os detalhes não foram informados.

Ao todo, foram 69 jogos pela equipe, com sete gols e cinco assistências. A saída é parte de uma operação maior com o Mirasso, que liberou o meia Lucas Mugni ao Vovô.