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Ceará comunica rescisão contratual com atacante Fernandinho

O atleta deixou o clube para se transferir ao Mirassol

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 16:48)
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Legenda: Fernandinho era um dos atletas mais criticados do elenco do Ceará
Foto: Ismael Soares / SVM

O Ceará Sporting Club ofiailizou a rescisão contratual do atacante Fernandinho nesta quarta-feira (10). No clube desde 2025, o atleta de 28 anos acertou a saída para se transferir ao Mirassol, que está na Série A do Brasileiro.

No comunicado, a gestão informou que "obteve compensação financeira", permanecendo também com parte dos direitos econômicos. Os detalhes não foram informados.

Ao todo, foram 69 jogos pela equipe, com sete gols e cinco assistências. A saída é parte de uma operação maior com o Mirasso, que liberou o meia Lucas Mugni ao Vovô.

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