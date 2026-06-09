Ceará acerta retorno de Lucas Mugni e libera Fernandinho ao Mirassol

O Ceará acertou a contratação do primeiro reforço da próxima janela de transferências de 2026: o meia argentino Lucas Mugni. Velho conhecido do futebol cearense, o atleta de 34 anos rescindiu com o Mirassol para acertar em definitivo com o Vovô. Em contrapartida, o atacante Fernandinho deixa a equipe para se transferir ao time paulista.

Com a camisa alvinegra, Mugni atuou entre 2024 e 2025, totalizando 97 jogos, com sete gols e 20 assistências, sendo também bicampeão cearense. O jogador participou da campanha de acesso à elite em 2024. A saída do Ceará foi no fim do último ano, sem acerto por uma renovação, quando chegou ao Mirassol, que disputa a Série A.

Apesar da mudança positiva, pelo calendário atrativo, teve pouco espaço sob o comando de Rafael Guanaes, totalizando apenas 12 partidas, com um gol e uma assistência. A exibição mais recente foi no dia 26 de maio, quando atuou por 14 minutos durante a derrota para o Lanús, na Argentina, pela fase de grupos da Libertadores.

Na operação, o Ceará liberou Fernandinho ao Mirassol. O atacante de 28 anos estava em Porangabuçu desde 2025, mas não conseguiu se estabelecer no clube, sendo bastante criticado pela torcida. Ao todo, foram 69 jogos, com sete gols e cinco assistências. Deste modo, retorna para uma equipe em que foi protagonista, participando do acesso de 2024.

A janela de transferências abre em 20 de julho e segue até 11 de setembro. O Ceará está na 13ª colocação da Série B, com 13 pontos. No momento, a diretoria trabalha em busca de um treinador após a saída de Mozart, mas também mapeia o mercado por reforços.