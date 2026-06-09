Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará acerta retorno de Lucas Mugni e libera Fernandinho ao Mirassol

A movimentação será oficializada na janela que abre em 20 de julho

Escrito por
Alexandre Mota e Brenno Rebouças jogada@svm.com.br
(Atualizado às 09:29)
Jogada
Legenda: Lucas Mugni é o novo reforço do Ceará, enquanto Fernandinho deixa o clube
Foto: Davi Rocha e Ismael Soares / SVM

O Ceará acertou a contratação do primeiro reforço da próxima janela de transferências de 2026: o meia argentino Lucas Mugni. Velho conhecido do futebol cearense, o atleta de 34 anos rescindiu com o Mirassol para acertar em definitivo com o Vovô. Em contrapartida, o atacante Fernandinho deixa a equipe para se transferir ao time paulista.

Com a camisa alvinegra, Mugni atuou entre 2024 e 2025, totalizando 97 jogos, com sete gols e 20 assistências, sendo também bicampeão cearense. O jogador participou da campanha de acesso à elite em 2024. A saída do Ceará foi no fim do último ano, sem acerto por uma renovação, quando chegou ao Mirassol, que disputa a Série A.

Apesar da mudança positiva, pelo calendário atrativo, teve pouco espaço sob o comando de Rafael Guanaes, totalizando apenas 12 partidas, com um gol e uma assistência. A exibição mais recente foi no dia 26 de maio, quando atuou por 14 minutos durante a derrota para o Lanús, na Argentina, pela fase de grupos da Libertadores.

Na operação, o Ceará liberou Fernandinho ao Mirassol. O atacante de 28 anos estava em Porangabuçu desde 2025, mas não conseguiu se estabelecer no clube, sendo bastante criticado pela torcida. Ao todo, foram 69 jogos, com sete gols e cinco assistências. Deste modo, retorna para uma equipe em que foi protagonista, participando do acesso de 2024.

A janela de transferências abre em 20 de julho e segue até 11 de setembro. O Ceará está na 13ª colocação da Série B, com 13 pontos. No momento, a diretoria trabalha em busca de um treinador após a saída de Mozart, mas também mapeia o mercado por reforços.

Assuntos Relacionados
Calebe em ação pelo Alavés, da Espanha

Jogada

Calebe não deve retornar ao Fortaleza após fim de empréstimo na Espanha

O meia tem vínculo com o Alavés até o dia 30 de junho

Fernanda Alves Há 1 hora
Elenco da Seleção Brasileira reunida em campo

Jogada

Brasil x EUA na Arena Castelão supera 42 mil ingressos e libera novo setor para vendas

A partida de futebol feminino ocorre nesta terça-feira (9), às 21h30

Alexandre Mota Há 2 horas
Montagem com fotos de Lucas Mugni e Fernandinho no Ceará

Jogada

Ceará acerta retorno de Lucas Mugni e libera Fernandinho ao Mirassol

A movimentação será oficializada na janela que abre em 20 de julho

Alexandre Mota e Brenno Rebouças Há 2 horas

Jogada

Brasil x EUA na Arena Castelão em amistoso: veja onde assistir, horário e escalações

Seleção Brasileira Feminina volta a disputar uma partida em Fortaleza, no Ceará

Daniel Farias 09 de Junho de 2026

Jogada

Náutico x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida é válida pela 12ª rodada da Série B

Fernanda Alves 09 de Junho de 2026

Jogada

Trio brasileiro apita jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 entre México x África do Sul

Decisão foi anunciada nesta segunda-feira (8) pela Fifa

Redação 08 de Junho de 2026