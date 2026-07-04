Goiás x Ceará na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Esmeraldino e Vozão se enfrentam no estádio Serrinha pela 16ª rodada da Série B

Escrito por Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
04 de Julho de 2026 - 06:00
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Legenda: Melk comemora gol do Ceará
Foto: Thiago Gadelha/SVM
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Goiás x Ceará se enfrentam neste sábado (4) na Série B do Brasileirão 2026, em partida válida pela 16ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h, no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO).

O Ceará vem de derrota na última rodada, tendo perdido para o Juventude por 2 a 0, na 15ª rodada. O Vovô soma 17 pontos em 15 jogos disputados, e ocupa atualmente a 15ª colocação na tabela. O time agora tem o técnico Daniel Paulista à beira do gramado.

Já o Goiás vem de vitória, tendo vencido fora de casa o Náutico por 1 a 0 na rodada anterior. A equipe goiana está atualmente na 11ª colocação, somando 21 pontos em 15 rodadas disputadas. A equipe agora terá Mozart, ex-Ceará, como seu treinador.

ONDE ASSISTIR

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COMO CHEGAM OS TIMES

O Ceará embarcou com 22 jogadores para a partida. A principal novidade foi a presença do zagueiro Eder, que cumpriu suspensão na última partida, contra o Juventude, e agora volta a ficar à disposição para o sistema defensivo. Ele deve ser titular na zaga.

Os desfalques totalizam dez jogadores. Na transição, estão o lateral-direito Alex Silva e o meia Vina; lesionados, o zagueiro Gilmar, o volante Zanocelo e o meia Alano; outros motivos, os goleiros Jorge e Gustavo, o zagueiro Ronald e os atacantes Giulio e Gabriel.

No banco de reservas, a principal novidade será a presença do técnico Daniel Paulista. Ele fará sua estreia como treinador do time alvinegro justamente contra o seu ex-clube, o Goiás. O treinador comandou todas as atividades do Vozão nesta semana de treinamentos.

Do lado do Goiás, Lucas Rodrigues, Lourenço e Gegê são os desfalques já confirmados para esta partida. De acordo com o ge, o lateral-esquerdo Nicolas e o atacante Pedrinho são dúvidas para a partida e ainda não tem presença confirmada.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Goiás: Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Ramon Menezes e Djalma; Machado, Baldória e Lucas Lima; Jean Carlos, Cadu e Kadu Sousa. Técnico: Mozart.

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Eder, Luizão e Fernando; Júlio César, Richardson, João Gabriel e Melk; Matheusinho e Wendel Silva. Técnico: Daniel Paulista.

GOIÁS X CEARÁ | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 16ª rodada da Série B do Brasileirão
  • Local: estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO)
  • Data: 04/04/2026 (sábado)
  • Horário: 20h (de Brasília)
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