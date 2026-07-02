Ceará negocia contratação de goleiro Gabriel Vasconcelos, do Vitória-BA

O Ceará negocia a contratação do goleiro Gabriel Vasconcelos, do Vitória-BA. O clube formalizou uma proposta de empréstimo até o fim de 2026 e tem expectativa interna para um desfecho positivo.

Com 33 anos, o atleta tem vínculo com o rubro-negro baiano até 2028, mas perdeu espaço no time titular, sendo reserva de Lucas Arcanjo. Na temporada, acumulou apenas oito jogos, sendo o último no dia 30 de maio, quando ganhou oportunidade na derrota por 3 a 1 para o Santos pela Série A.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Povo e confirmada pelo Diário do Nordeste. O nome é um sonho antigo da atual diretoria alvinegra, que também tentou negociação anteriormente. Uma aposta no acerto é o aval com o técnico Daniel Paulista, com quem trabalhou no Sport.

Legenda: Em 2025, o goleiro Gabriel Vasconcelos trabalhou com Daniel Paulista, atual técnico do Ceará, no Sport Foto: divulgação / Sport

Revelado pelo Cruzeiro, Gabriel acumulou passagens pela Seleção Brasileira e foi campeão mundial Sub-20. Apontado como grande promessa da posição, também disputou os Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, e acumulou passagens por equipes do exterior como Milan e Napoli, da Itália. O retorno ao Brasil ocorreu em 2022, quando defendeu Coritiba e Juventude, além do Leão da Ilha.

A busca por um goleiro é uma prioridade do departamento de futebol alvinegro. Para a sequência da Série B, o clube já anunciou a contratação do lateral-direito Bryan Borges, ex-Ponte Preta, além de fechar com o meia argentino Lucas Mugni, do Mirassol, e com o atacante Rian Santana, do CSA.