Daniel Paulista relaciona 22 jogadores para estreia pelo Ceará; veja lista

O Vovô encara o Goiás no sábado (4) pela Série B do Brasileiro

Escrito por Alexandre Mota e Daniel Farias jogada@svm.com.br
02 de Julho de 2026 - 11:50 (Atualizado às 11:56)
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Legenda: Melk é o principal destaque do Ceará na Série B do Brasileiro
Foto: Gabriel Silva / Ceará
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A delegação do Ceará embarcou com 22 jogadores, nesta quinta-feira (2), para Goiânia/GO, onde encara o Goiás pela 16ª rodada da Série B do Brasilerio de 2026. A partida será no sábado (4), às 20h, no estádio Serrinha. O confronto marca também a estreia do técnico Daniel Paulista, que encara justamente o ex-clube do primeiro compromisso.

A principal novidade é o zagueiro Éder, que cumpriu suspensão na derrota para o Juventude. Já os nomes do departamento médico seguem: o lateral-direito Alex Silva, o volante Zanocelo e o meia Vina - todos são desfalques confirmados.

Na tabela de classificação, o Vovô está na 15ª colocação, com 17 pontos, apenas dois a mais que o Londrina, que abre a zona de rebaixamento. Já o Goiás, que contratou o técnico Mozart, que estava no Ceará, ocupa a 10ª posição, com 21.

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  • Goleiros: Richard e Bruno Ferreira
  • Laterais: Bryan Borges, Rafael Ramos, Fernando e Sánchez
  • Zagueiros: Éder, Luizão, Júlio César, Luiz Otávio e Gabriel Rocha
  • Meio-campistas: Melk, Matheus Araújo, João Gabriel, Richardson, Pedro Esli e Caio
  • Atacantes: Wendel, Lucca, Matheusinho, Enzo Lodovico e Kauã
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