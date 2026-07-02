Daniel Paulista relaciona 22 jogadores para estreia pelo Ceará; veja lista

A delegação do Ceará embarcou com 22 jogadores, nesta quinta-feira (2), para Goiânia/GO, onde encara o Goiás pela 16ª rodada da Série B do Brasilerio de 2026. A partida será no sábado (4), às 20h, no estádio Serrinha. O confronto marca também a estreia do técnico Daniel Paulista, que encara justamente o ex-clube do primeiro compromisso.

A principal novidade é o zagueiro Éder, que cumpriu suspensão na derrota para o Juventude. Já os nomes do departamento médico seguem: o lateral-direito Alex Silva, o volante Zanocelo e o meia Vina - todos são desfalques confirmados.

Na tabela de classificação, o Vovô está na 15ª colocação, com 17 pontos, apenas dois a mais que o Londrina, que abre a zona de rebaixamento. Já o Goiás, que contratou o técnico Mozart, que estava no Ceará, ocupa a 10ª posição, com 21.

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