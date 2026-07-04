Jogos da Copa do Mundo 2026 neste sábado (04/07): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste sábado (4).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo neste sábado (4):

Oitavas de final

Canadá x Marrocos

Local: Houston

Houston Horário: 14h (horário de Brasília)

14h (horário de Brasília) Onde assistir: CazéTV

Oitavas de final