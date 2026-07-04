Jogos da Copa do Mundo 2026 neste sábado (04/07): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste sábado (4).
O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.
A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.
Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo neste sábado (4):
Oitavas de final
- Canadá x Marrocos
- Local: Houston
- Horário: 14h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV
Oitavas de final
- Paraguai x França
- Local: Filadélfia
- Horário: 18h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV