Jogos da Copa do Mundo 2026 neste sábado (04/07): onde assistir e horário

Jogos da Copa do Mundo 2026 neste sábado (04/07): onde assistir e horário

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
04 de Julho de 2026 - 06:00
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Legenda: França derrotou a Suécia nos 16 avos de final
Foto: Angela Weiss/AFP
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Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste sábado (4).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo neste sábado (4):

Oitavas de final

  • Canadá x Marrocos
  • Local: Houston
  • Horário: 14h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV

Oitavas de final

  • Paraguai x França
  • Local: Filadélfia
  • Horário: 18h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV
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