Thiago Carpini comenta saída de Emanuel Brítez do Fortaleza: 'Página virada'

Thiago Carpini se manifestou sobre a saída de Emanuel Brítez do Fortaleza. O jogador, que era um dos líderes do elenco, foi desligado pelo clube nesta quarta-feira (1º) após desentendimentos com a diretora do Tricolor. O técnico falou sobre a importância do defensor, do respeito que a torcida tem pelo atleta e de que agora é momento de a equipe olhar adiante.

"O Fortaleza é muito grande para não estar na elite do futebol. O Fortaleza tem uma torcida grande, o Fortaleza tem problemas financeiros que a elite vai devolver um respiro. Acho que tem muita coisa em jogo para gente gastar tanta energia nisso. Acho que já é página virada. Vamos seguir em frente. Vamos seguir com o que temos aqui, potencializar, tirando o melhor desses atletas e criando outras referências", destacou em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (2), após a vitória diante da Ponte Preta, pela Série B.

O ex-capitão do Fortaleza chegou ao clube em 2022. Ao todo, foram 191 jogos pela equipe. Brítez venceu o Campeonato Cearense (2023 e 2026), a Copa do Nordeste (2024) e foi vice-campeão da Sul-Americana (2023).

"Tudo que a gente fala aqui vai gerar recortes e polêmicas. Temos algumas informações que talvez vocês não tenham. O Brítez, como eu falei em outras coletivas, ele é, sim, foi um líder aqui. Foi um cara importante, tem a sua história, tem um respeito eterno do torcedor e de todos nós por isso. Me ajudou em diversos momentos aqui, sempre foi uma referência, e a gente vai criar outros líderes dentro do elenco", destacou Carpini.

"Assim como o Brítez tem grandes serviços prestados ao clube, a gente tem um respeito enorme por ele. Todos nós aqui somos passageiros. Eu, os atletas, os ídolos do passado. Tenho alguns amigos que foram ídolos aqui. Lúcio Bala, que jogou comigo no Atlético-MG, passou, não deixa de ter a história, não deixa de ser respeitado. O que eu quero dizer com isso é que a vida precisa seguir e o objetivo maior do Fortaleza é voltar para a elite", completou.

Com o resultado, a equipe soma 28 pontos e assume a vice-liderança da Série B. O próximo desafio será contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioluy, no domingo (12). A partida terá início às 18h (de Brasília).