Thiago Carpini comenta saída de Emanuel Brítez do Fortaleza: 'Página virada'

Jogador defendeu o Tricolor por quatro temporadas

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
03 de Julho de 2026 - 00:03 (Atualizado às 00:05)
capa da noticia
Legenda: Emanuel Brítez, ex-jogador do Fortaleza
Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

Thiago Carpini se manifestou sobre a saída de Emanuel Brítez do Fortaleza. O jogador, que era um dos líderes do elenco, foi desligado pelo clube nesta quarta-feira (1º) após desentendimentos com a diretora do Tricolor. O técnico falou sobre a importância do defensor, do respeito que a torcida tem pelo atleta e de que agora é momento de a equipe olhar adiante. 

"O Fortaleza é muito grande para não estar na elite do futebol. O Fortaleza tem uma torcida grande, o Fortaleza tem problemas financeiros que a elite vai devolver um respiro. Acho que tem muita coisa em jogo para gente gastar tanta energia nisso. Acho que já é página virada. Vamos seguir em frente. Vamos seguir com o que temos aqui, potencializar, tirando o melhor desses atletas e criando outras referências", destacou em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (2), após a vitória diante da Ponte Preta, pela Série B.

O ex-capitão do Fortaleza chegou ao clube em 2022. Ao todo, foram 191 jogos pela equipe. Brítez venceu o Campeonato Cearense (2023 e 2026), a Copa do Nordeste (2024) e foi vice-campeão da Sul-Americana (2023).

"Tudo que a gente fala aqui vai gerar recortes e polêmicas. Temos algumas informações que talvez vocês não tenham. O Brítez, como eu falei em outras coletivas, ele é, sim, foi um líder aqui. Foi um cara importante, tem a sua história, tem um respeito eterno do torcedor e de todos nós por isso. Me ajudou em diversos momentos aqui, sempre foi uma referência, e a gente vai criar outros líderes dentro do elenco", destacou Carpini.

"Assim como o Brítez tem grandes serviços prestados ao clube, a gente tem um respeito enorme por ele. Todos nós aqui somos passageiros. Eu, os atletas, os ídolos do passado. Tenho alguns amigos que foram ídolos aqui. Lúcio Bala, que jogou comigo no Atlético-MG, passou, não deixa de ter a história, não deixa de ser respeitado. O que eu quero dizer com isso é que a vida precisa seguir e o objetivo maior do Fortaleza é voltar para a elite", completou.

Com o resultado, a equipe soma 28 pontos e assume a vice-liderança da Série B. O próximo desafio será contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioluy, no domingo (12). A partida terá início às 18h (de Brasília).  

Veja também

Imagem da notícia: Fortaleza vence a Ponte Preta e assume a vice-liderança da Série B
Jogada

Fortaleza vence a Ponte Preta e assume a vice-liderança da Série B
Imagem da notícia: Fortaleza decide pela permanência de Brítez, que deve sofrer punição
Jogada

Fortaleza decide pela permanência de Brítez, que deve sofrer punição
Imagem da notícia: Brítez fora do Fortaleza: Entenda o que levou à saída do jogador
Jogada

Brítez fora do Fortaleza: Entenda o que levou à saída do jogador

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/futebol Esportes/fortaleza esporte clube

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (3)
Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (3)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 3 de julho de 2026

Liuê Góis

Há 2 horas

Imagem da notícia Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (03/07): onde assistir e horário
Jogada

Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (03/07): onde assistir e horário

Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (03/07): onde assistir e horário

Liuê Góis

Imagem da notícia Suiça vence Argélia com tranquilidade e está nas Oitavas de Final da Copa do Mundo
Jogada

Suiça vence Argélia com tranquilidade e está nas Oitavas de Final da Copa do Mundo

Suíços aguardam quem passar de Colômbia x Gana

Vladimir Marques

Imagem da notícia Thiago Carpini comenta saída de Emanuel Brítez do Fortaleza: 'Página virada'
Jogada

Thiago Carpini comenta saída de Emanuel Brítez do Fortaleza: 'Página virada'

Jogador defendeu o Tricolor por quatro temporadas

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Carpini projeta evolução do Fortaleza após vitória e prepara mudanças contra o Atlético-GO
Jogada

Carpini projeta evolução do Fortaleza após vitória e prepara mudanças contra o Atlético-GO

Tricolor venceu a Ponte Preta nesta quinta-feira (2), na Arena Castelão

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Portugal e Croácia marcou 1º gol de Cristiano Ronaldo em mata-mata de Copa e último jogo de Modric
Jogada

Portugal e Croácia marcou 1º gol de Cristiano Ronaldo em mata-mata de Copa e último jogo de Modric

Partida entre europeus esteve entre as mais emocionantes da Copa do Mundo 2026

Vladimir Marques