Fortaleza x Ponte Preta na Série B: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza volta a campo nesta quinta-feira (2), pela Série B, para enfrentar a Ponte Preta, a partir das 21h, na Arena Castelão, válido pela 16ª rodada da competição. O Leão do Pici venceu o Sport na última rodada e ocupa a 7ª posição, com 25 pontos. Já a Macaca perdeu por 2 a 0 para o Atlético-GO e segue na vice-lanterna, com oito pontos.

O Tricolor de Aço teve dias turbulentos após a vitória contra o Sport. Brítez, zagueiro do Fortaleza, rescindiu com o clube após a relação entre o atleta e a diretoria do clube. O Leão divulgou uma nota confirmando a situação. Os trâmites serão resolvidos pelo jurídico do clube e advogados do argentino.

A Ponte Preta vem de uma fase muito difícil. A equipe alvinegra está sem vencer há nove rodadas. A Macaca acumula oito derrotas. A expectativa é tentar vencer e sair do Z4, tentando fugir do rebaixamento em 2027.

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COMO CHEGAM AS EQUIPES

O Fortaleza não contará com Vitinho, que está suspenso, após sofrer o terceiro amarelo contra o Sport. A disputa pela vaga será entre Welliton, Rodriguinho, Paulo Baya, Lucas Crispim e Lucca Prior. Rodriguinho volta de suspensão cumprida na última rodada.

Sem Brítez, a tendência é que o capitão do Fortaleza seja João Ricardo ou Lucas Sasha, atletas considerados lideranças no elenco tricolor. O Leão do Pici aguarda a chegada de Neris, que vem do Vitória, com contrato em definitivo, mas com salário pago parcialmente pelo Leão da Barra.

A Ponte Preta viajou sem o atacante Pottker. A versão do clube é que ele não foi relacionado por questões físicas. Entretanto, o atacante deu uma entrevista que repercutiu ruim nos bastidores. O alteta comentou sobre a fase do clube e disse que os jogadores estavam na Ponte por não ter outras opções no mercado.

O volante André Lima, também está fora e vai cumprir suspensão após receber terceiro amarelo. A Macaca terá os retornos de Elvis e Márcio Silva, que cumpriram suspensão na rodada anterior.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Mucuri, Luan Freitas, Lucas Gazal, Fuentes; Lucas Sasha, Rodrigo e Pierre; Welliton, Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

Ponte Preta: Guilherme Viana; Diego Leão, Lucas Cunha e Márcio Silva; Thalys, Léo Gomes, Gustavo Telles, Elvis e Diego Porfírio; Rodriguinho e Brandão. Técnico: Márcio Zanardi

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X PONTE PRETA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 02/07/26 (quinta-feira)

Horário: 21h (horário de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistente 1: Celso Luiz da Silva (MG)

Assistente 2: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

Quarto Árbitro: Michelle Peixoto Safatle (CE)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)