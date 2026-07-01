Brítez fora do Fortaleza: Entenda o que levou à saída do jogador

Atleta e diretoria viviam relação desgastada e com críticas públicas

Escrito por Bruno Quintino bruno.martins@svm.com
01 de Julho de 2026 - 18:29 (Atualizado às 20:32)
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Legenda: Emanoel Brítez rescinde com o Fortaleza Esporte Clube.
Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC
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Um ciclo que chegou ao fim: Emanuel Brítez não é mais jogador do Fortaleza. O clube emitiu nota na noite desta quarta-feira (1º) informando a rescisão contratual com o atleta. A relação desgastada entre jogador e diretoria do clube atingiu o ápice na terça-feira (30), quando o defensor teria discutido com Pedro Martins, CEO da SAF, e outros membros do departamento de futebol. A informação é dos jornalistas André Almeida e Fernanda Alves, do Diário do Nordeste.

A situação teria acontecido ao final do treino de preparo para o jogo contra a Ponte Preta. De acordo com relatos, ao avistar membros da diretoria, o jogador iniciou uma discussão acalorada, proferindo palavras de baixo-calão nesta terça-feira (30). 

 A atitude teria sido motivada por um possível vazamento de informações para o jornalista Venê Casagrande. O profissional afirmou que o zagueiro teria comunicado que não viajaria mais para os jogos da equipe caso os valores pendentes de pagamentos de luvas não fossem quitados até o início de julho.

A cobrança perante membros da diretoria foi considerada "fora do tom" e "desrespeitosa", culminando em sua saída. Testemunhas classificaram o episódio como "uma extrema falta de respeito".

CRONOLOGIA DO CASO

A primeira demonstração pública de atrito entre o zagueiro e a atual diretoria ocorreu em 8 de abril, após a derrota Tricolor no Clássico-Rei por 2 a 1 na Copa do Nordeste. No episódio, Brítez criticou abertamente o CEO Pedro Martins em entrevista concedida à Jangadeiro.

"Agora temos o Brasileiro, uma competição importante, e deixo um recado também para o pessoal da SAF, para o CEO também, que isso aqui não é uma empresa, é um time de futebol, e os times de futebol têm que seguir todos juntos para frente, senão vai ser difícil. É o recado que tenho para ele.", afirmou o atleta.

Protestos de torcedores tricolores nos arredores do Pici, após derrota para Ceará na Copa do Nordeste.
Legenda: Protestos de torcedores tricolores nos arredores do Pici, após derrota para Ceará na Copa do Nordeste.
Foto: Marta Negreiros / SVM

No clube, o episódio foi visto com maus-olhos e diversas punições ao atleta foram cogitadas. Entre elas, a rescisão contratual. A derrota no Clássico, acrescida da possibilidade de desligamento do ídolo tricolor, gerou protestos da torcida no Pici. A ideia foi descartada, mas o atleta foi punido internamente com sanções menores.

Assim, chegou ao fim a passagem do então capitão do Tricolor, que estava no clube desde 2022. Neste período, Brítez disputou 191 jogos, venceu o Campeonato Cearense duas vezes (2023 e 2026), a Copa do Nordeste (2024) e foi vice-campeão da Sul-Americana (2023).

 

 

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