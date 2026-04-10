Fortaleza decide pela permanência de Brítez, que deve sofrer punição

O zagueiro argentino Brítez vai permanecer no Fortaleza. O clube avaliou a rescisão contratual do capitão da equipe após a crítica direta do defensor para o Conselho de Administração da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e o CEO Pedro Martins depois da derrota no Clássico-Rei. Apesar disso, o jogador deve receber uma punição interna, que ainda é debatida na gestão. A informação foi divulgada pelo jornal O Povo e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Na declaração, na última quarta-feira (8), o atleta falou em entrevista ao Futebolês que "isso aqui não é uma empresa, é um time de futebol. E nos times de futebol têm que seguir todos juntos para frente, senão vai ser difícil. É o recado que tenho para ele”. O discurso então incomodou a diretoria, que solicitou o afastamento do atleta do treino da quinta (9), data marcada também por um protesto de membros de torcidas organizadas da equipe na sede do clube.

A reportagem apurou que a reintegração ocorreu após uma reunião entre o CEO, a comissão técnica e o eleco. Brítez se desculpou, e os líderes do elenco - João Ricardo, Sasha, Cardona e Crispim - defenderem a manutenção do zagueiro. No debate, Pedro Martins ponderou que todos os incômodos deveriam ser conversados e resolvidos internamentes. Logo, a liberação para o treino foi concedida para sexta (10) com os demais companheiros do plantel.

Com contrato até 2027, Brítez é o atual capitão do Fortaleza. Ao todo, disputou 175 jogos, com três títulos: Campeonato Cearense (2023-2026) e Copa do Nordeste (2024).