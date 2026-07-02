Ceará anuncia o retorno de Lucas Mugni com contrato até 2027

Lucas Mugni está de volta ao Ceará. O clube anunciou o retorno do meia, que estava no Mirassol, nesta quinta-feira (2). Ele é o estrangeiro com mais gols com a camisa alvinegra na história e retorna para a segunda passagem com contrato até dezembro de 2027. O atleta já treina com o restante do elenco e poderá atuaar a partir do dia 6 de julho, quando inicia a janela de transferências.

"Estou muito feliz em estar de volta. Sinceramente, foi uma decisão que tomei em família. Eu senti o chamado para ajudar. Foi isso que me mobilizou a voltar para o lugar que me deu tanto. Essa torcida, esse clube, as pessoas que estão no dia a dia", destacou o atleta de 34 anos em entrevista ao clube.

"Volto para ser feliz, para ajudar e estou muito ansioso para voltar ao campo e rever a torcida. É uma sensação muito linda que estou sentindo. Nação Alvinegra, pode contar comigo!", completou.

Mugni foi contratado no início de 2024 e ficou até o ano passado, sendo um dos destaques da equipe. Em seguida, se transferiu para o time paulista. Com o Mirassol, disputou Libertadores, Série A, Copa do Brasil e Paulistão.

Com a camisa do Ceará, ele atuou em 97 partidas, marcou sete gols e deu 20 assistências. Também participou do bicampeonato cearense (2024 e 2025) e do acesso à Série A em 2024.

Ficha técnica

Lucas Andrés Mugni

Posição: Meio-campista

Naturalidade: Santa Fé(Arg)

Data de nascimento: 12/01/1992

Clubes onde passou: Colón/ARG, Flamengo/RJ, Newell’s Old Boys/ARG, Rayo Majadohonda/ESP, Everton/CHI, Lanús/ARG, Oriente Petrolero/BOL, Sport/PE, Gençlerbirligi/TUR, Bahia/BA, Ceará/CE, Mirassol/SP e Ceará/CE.