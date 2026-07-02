Ceará anuncia o retorno de Lucas Mugni com contrato até 2027

Jogador de 34 anos poderá estrear na partida contra o Athletic

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
02 de Julho de 2026 - 17:28
capa da noticia
Legenda: Lucas Mugni atuou pelo Ceará nas duas últimas temporadas
Foto: Davi Rocha / SVM
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

Lucas Mugni está de volta ao Ceará. O clube anunciou o retorno do meia, que estava no Mirassol, nesta quinta-feira (2). Ele é o estrangeiro com mais gols com a camisa alvinegra na história e retorna para a segunda passagem com contrato até dezembro de 2027. O atleta já treina com o restante do elenco e poderá atuaar a partir do dia 6 de julho, quando inicia a janela de transferências. 

"Estou muito feliz em estar de volta. Sinceramente, foi uma decisão que tomei em família. Eu senti o chamado para ajudar. Foi isso que me mobilizou a voltar para o lugar que me deu tanto. Essa torcida, esse clube, as pessoas que estão no dia a dia", destacou o atleta de 34 anos em entrevista ao clube.

"Volto para ser feliz, para ajudar e estou muito ansioso para voltar ao campo e rever a torcida. É uma sensação muito linda que estou sentindo. Nação Alvinegra, pode contar comigo!", completou. 

Mugni foi contratado no início de 2024 e ficou até o ano passado, sendo um dos destaques da equipe. Em seguida, se transferiu para o time paulista. Com o Mirassol, disputou Libertadores, Série A, Copa do Brasil e Paulistão. 

Com a camisa do Ceará, ele atuou em 97 partidas, marcou sete gols e deu 20 assistências. Também participou do bicampeonato cearense (2024 e 2025) e do acesso à Série A em 2024. 

Ficha técnica

  • Lucas Andrés Mugni
  • Posição: Meio-campista
  • Naturalidade: Santa Fé(Arg)
  • Data de nascimento: 12/01/1992
  • Clubes onde passou: Colón/ARG, Flamengo/RJ, Newell’s Old Boys/ARG, Rayo Majadohonda/ESP, Everton/CHI, Lanús/ARG, Oriente Petrolero/BOL, Sport/PE, Gençlerbirligi/TUR, Bahia/BA, Ceará/CE, Mirassol/SP e Ceará/CE. 

Veja também

Imagem da notícia: Invicto, Ceará na final da Série B do Brasileiro Sub-20 e consolida trabalho da base
Opinião

Invicto, Ceará na final da Série B do Brasileiro Sub-20 e consolida trabalho da base
Imagem da notícia: Daniel Paulista relaciona 22 jogadores para estreia pelo Ceará; veja lista
Jogada

Daniel Paulista relaciona 22 jogadores para estreia pelo Ceará; veja lista

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/copa do mundo de futebol Esportes/futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (3)
Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (3)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 3 de julho de 2026

Liuê Góis

Há 2 horas

Imagem da notícia Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (03/07): onde assistir e horário
Jogada

Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (03/07): onde assistir e horário

Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (03/07): onde assistir e horário

Liuê Góis

Imagem da notícia Suiça vence Argélia com tranquilidade e está nas Oitavas de Final da Copa do Mundo
Jogada

Suiça vence Argélia com tranquilidade e está nas Oitavas de Final da Copa do Mundo

Suíços aguardam quem passar de Colômbia x Gana

Vladimir Marques

Imagem da notícia Thiago Carpini comenta saída de Emanuel Brítez do Fortaleza: 'Página virada'
Jogada

Thiago Carpini comenta saída de Emanuel Brítez do Fortaleza: 'Página virada'

Jogador defendeu o Tricolor por quatro temporadas

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Carpini projeta evolução do Fortaleza após vitória e prepara mudanças contra o Atlético-GO
Jogada

Carpini projeta evolução do Fortaleza após vitória e prepara mudanças contra o Atlético-GO

Tricolor venceu a Ponte Preta nesta quinta-feira (2), na Arena Castelão

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Portugal e Croácia marcou 1º gol de Cristiano Ronaldo em mata-mata de Copa e último jogo de Modric
Jogada

Portugal e Croácia marcou 1º gol de Cristiano Ronaldo em mata-mata de Copa e último jogo de Modric

Partida entre europeus esteve entre as mais emocionantes da Copa do Mundo 2026

Vladimir Marques