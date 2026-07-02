Invicto, Ceará na final da Série B do Brasileiro Sub-20 e consolida trabalho da base

O Ceará conquistou mais um resultado expressivo para as categorias de base durante 2026. Com campanha invicta, o Vovô chegou na final da Série B do Brasileiro Sub-20 ao vencer o Atlético-MG por 2 a 1, na semifinal, nesta quarta-feira (1º), no estádio Presidente Vargas (PV).

Após garantir o acesso, tem a chance de ganhar um título, quando encara o Goiás na decisão, com o mando de campo favorável. Além disso, também será o único representante cearense na elite nacional do Sub-20 em 2027.

A temporada é muito desafiadora, e o clube segue com diversos problemas, mas se tem um ponto alto, esse é a Cidade Vozão, em Itaitinga. O presidente alvinegro João Paulo Silva também celebrou o momento do trabalho de formação do clube.

"Isso é um orgulho. O exemplo disso é que vários atletas que estavam na base estão no profissional. Esse é o caminho natural quando o trabalho vem acontecendo de forma séria e honesta. Não é por acaso que vamos chegar a uma final com uma campanha de oito vitórias e um empate. Fico feliz pelo que vocês estão fazendo. Vamos continuar trabalhando da mesma forma, com os pés no chão, humildade e respeito a todos. Tenho certeza de que vamos longe. Agradeço de coração, como presidente do Clube, pela forma como vocês estão representando a camisa do Ceará", declarou.

A jornada até a chance de título é de brilho: com nove jogos, oito vitóras e um empate, sendo 20 gols marcados e apenas seis sofridos. O artilheiro da competição também está no elenco, o centroavante Gabriel Amaral, com oito tentos marcados. Há um caminho para o futuro pavimentado no Alvinegro de Porangabuçu.