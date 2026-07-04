Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (4)

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (4) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

COPA DO MUNDO (OITAVAS DE FINAL)

14h | Canadá x Marrocos | CazéTV

18h | Paraguai x França | CazéTV

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

16h | Criciúma x Sport | Disney+

16h | Londrina x CRB | RedeTV!, SportyNet e Disney+

16h | Novorizontino x Atlético-GO | Disney+

20h | Goiás x Ceará | Canal GOAT, Xsports, ESPN 4 e Disney+

AMISTOSO DE CLUBES

18h | Grêmio x Chapecoense | Gaúcha Esportes