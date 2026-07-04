Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (4)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 4 de julho de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
04 de Julho de 2026 - 06:30
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Legenda: Tigre recebe o Dragão pela Série B
Foto: Juan Rodrigues/ Novorizontino
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A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (4) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

COPA DO MUNDO (OITAVAS DE FINAL)

14h | Canadá x Marrocos | CazéTV
18h | Paraguai x França | CazéTV

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

16h | Criciúma x Sport | Disney+
16h | Londrina x CRB | RedeTV!, SportyNet e Disney+
16h | Novorizontino x Atlético-GO | Disney+
20h | Goiás x Ceará | Canal GOAT, Xsports, ESPN 4 e Disney+

AMISTOSO DE CLUBES

18h | Grêmio x Chapecoense | Gaúcha Esportes

 

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