Argentina vence Cabo Verde na prorrogação e avança às oitavas da Copa do Mundo 2026

Atuais campeões do mundo, os argentinos venceram Cabo Verde e conquistaravam vaga nas oitavas de final do Mundial de 2026 na prorrogação. Messi, Lisandro Martínez e Cuti Romero balançaram as redes para a seleção sul-americana. Deroy Duarte e Sidny Cabral descontaram para os adversários. O duelo ocorreu nesta sextta-feira (5), em Miami. Os argentinos encaram o Egito nas oitavas da competição. A partida será em Atlanta, na terça (7), a partir das 13h (de Brasília).

Apesar da eliminação, a seleção africana foi um dos grandes destaques da competição. Em especial pelas defesas do goleiro Vozinha, que teve grandes atuações diante de campeãs mundiais.

Como foi o jogo?

Um primeiro tempo de domínio dos argentinos. O grupo comandado por Scaloni teve alguma dificuldade para chegar até a grande área, bem cobertada pelos jogadores de Cabo Verde. Na volta da pausa para a hidratação, o grupo tentou e conseguiu abrir o placar aos 27 minutos. Lisandro Martínez fez um lindo lançamento e achou Messi, que chutou com a perna esquerda e abriu o placar. Assim, os hermanos foram para o intervalo com vantagem.

Na segunda etapa, Cabo Verde buscou espaços e teve dificuldade no contra-ataque. Mas a insistência valeu a pena. Aos 13 minutos, Deroy Duarte deixou tudo igual no placar. O meio-campista recebeu passe curteo de Ryan Mendes e chutou rasteiro, sem dar chances para Dibu Martínez.

Os argentinos pressionaram. Messi ficou de frente para o gol e chutou em cima de Vozinha. O camisa 10 teve nova chance em cobrança de falta e vê o goleiro adversário fazer grande defesa. O atacante teve nova oportunidade, mas o camisa 1 tirou novamente. Assim, a partida ficou no 1 a 1 e foi para a prorrogação.

No início da prorrogação, Lisandro Martínez aproveitou sobra de bola após escanteio e ampliou para os argentinos. Mas a seleção africana não descansou até empatar. Aos 12 minutos, Sidny Cabral chutou de longe e fez um golaço.

No segundo tempo, Cuti Romero deixou os argentinos novamente na dianteira do placar. Messi cobrou escanteio e Cuti Romero cabeceou para marcar o terceiro da seleção sul-americana. Cabo Verde teve grandes chances com Cabral e Benchimol, mas não conseguiram converter.