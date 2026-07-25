Série D: Iguatu e Ferroviário decidem, em casa, classificação às quartas de final

Ferroviário e Iguatu definem se avançam para as quartas de final da Série D do Brasileiro neste fim de semana, ao enfrentar, respectivamente, Goiatuba-GO e Nacional-AM pelo jogo de volta das oitavas de final, ambos em casa.

A missão do Iguatu é mais simples. Após empatar pelo placar de 1 a 1 em Manaus, o Azulão chega ao Morenão precisando de qualquer vitória para chegar à etapa que vale o acesso à Série C de 2027. O time comandado por Otacílio Neto não perdeu em casa na temporada 2026 até aqui e aposta na força como mandante para avançar.

O duelo entre Iguatu e Nacional-AM está marcado para este sábado (25), às 16h. Se confirmar classificação, o time da região Centro-Sul cearense ficará a duas partidas de ascender de divisão no cenário nacional.

A missão é golear

O Ferroviário precisa de um resultado bem mais robusto se quiser estar entre os oito melhores times da Série D e ter a oportunidade de disputar, de fato, uma vaga para a Série C de 2027. O Tubarão da Barra perdeu o jogo de ida pelo placar de 3 a 0 e precisa reverter no estádio Presidente Vargas.

Uma vitória por três gols de diferença só é suficiente para levar a decisão para os pênaltis, portanto, o time coral sabe que é necessário aplicar uma goleada no Goiatuba para seguir para as oitavas de final sem passar pelas penalidades.

Na temporada toda até aqui, o Ferroviário não venceu nenhum duelo por quatro gols de diferença ou mais, porém eliminou o Imperatriz-MA na fase anterior com uma vitória por 3 a 0 no PV, placar que já seria suficiente para evitar uma queda em casa no tempo normal.

O duelo entre Ferroviário e Goiatuba só acontecerá no domingo (26), às 17h. O Tubarão ostenta uma invencibilidade de nove jogos jogando no PV.

Mudança de regulamento

Chegar às quartas de final da Série D significa ter chance dupla de acesso. Pelo novo regulamento da competição, seis times sobem para a Série C: os quatro semifinalistas e os dois que vencerem os playoffs disputados entre os eliminados.

Caso Iguatu e Ferroviário ou apenas um deles avance para a próxima fase, mas não consiga seguir para a semifinal, terá uma nova chance, em duelo de duas partidas, de conquistar um acesso à terceira divisão nacional.