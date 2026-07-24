Vídeo: Jogadora agride adversárias com chutes e soco durante jogo de futsal feminino no Eusébio

Confusão ocorreu na abertura do Campeonato municipal da modalidade

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
24 de Julho de 2026 - 20:00 (Atualizado às 20:10)

Uma cena chocou quem acompanhava a abertura do Campeonato Municipal de Futsal feminino do Eusébio. Após uma dividida na disputa de bola, uma jogadora do time As Resenhas chutou a cabeça de uma adversária e socou outra atleta. Os times disputaram a partida nesta quarta-feira (22), no Ginásio Joaquim Gregório, o principal da cidade localizada na Região Metropolitana de Fortaleza. Em nota, a Prefeitura informou que a agressora foi excluída das competições pelos próximos cinco anos. 

O lance ocorreu no início do segundo tempo, quando RDJ vencia a partida por 1 a 0. As atletas disputavam a bola quando uma sofreu dura falta e caiu ao chão. A jogadora que cometeu a infração se levantou e chutou a cabeça da adversária duas vezes. Na sequência, a mesma desferiu um soco em outra atleta que se aproximou. 

Em seguida, árbitros, comissão técnica e outras atletas interviram tentando acalmar a situação. Em nota, a Prefeitura do Eusébio, lamentou o ocorrido e explicou que a atleta agredida logo recebeu atendimento médico.

VEJA NOTA COMPLETA:

"A Prefeitura de Eusébio, através da Secretaria de Esporte e Juventude, tem valorizado a prática do esporte amador, garantindo investimentos e a manutenção de um calendário regular.  Não compactuamos com atos de violência e atitudes antidesportivas. Acreditamos que o esporte é uma ferramenta transformadora da sociedade.

A Liga Desportiva de Futsal, em análise da súmula da partida, excluiu a atleta agressora pelos próximos cinco anos de qualquer atividade esportiva organizada pela instituição. Além disso, foi garantido o pronto atendimento e acompanhamento médico para atleta agredida."

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/futsal

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Vídeo: Jogadora agride adversárias com chutes e soco durante jogo de futsal feminino no Eusébio
Jogada

Vídeo: Jogadora agride adversárias com chutes e soco durante jogo de futsal feminino no Eusébio

Confusão ocorreu na abertura do Campeonato municipal da modalidade

Crisneive Silveira

Há 13 minutos

Imagem da notícia Ceará embarca com 22 atletas para jogo com São Bernardo; veja lista
Jogada

Ceará embarca com 22 atletas para jogo com São Bernardo; veja lista

O Vovô entra em campo neste domingo (26) pela Série B

Alexandre Mota

Há 1 hora

Imagem da notícia Ceará anuncia Thalisson e chega a oito contratações na janela de transferências
Jogada

Ceará anuncia Thalisson e chega a oito contratações na janela de transferências

Alvinegro volta a campo no domingo, quando enfrenta o São Bernardo

Crisneive Silveira

Há 2 horas

Imagem da notícia Fortaleza sofre transfer ban por dívida no pagamento de Eros Mancuso ao Estudiantes
Jogada

Fortaleza sofre transfer ban por dívida no pagamento de Eros Mancuso ao Estudiantes

O clube anunciou a aquisição em definitivo do atleta em 2024

Alexandre Mota

Há 2 horas

Imagem da notícia Machuca deve fechar contrato com o Independiente-ARG
Jogada

Machuca deve fechar contrato com o Independiente-ARG

O contrato será de três anos e meio, até o fim de 2029

Fernanda Alves

Imagem da notícia Na zona de rebaixamento, Ceará tem salários atrasados; jogadores confirmam para torcedores
Jogada

Na zona de rebaixamento, Ceará tem salários atrasados; jogadores confirmam para torcedores

Alvinegro enfrenta dificuldades para manter pagamentos em dia

André Almeida, Brenno Rebouças, João Bandeira Neto e Giovanna Borges