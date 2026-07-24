Vídeo: Jogadora agride adversárias com chutes e soco durante jogo de futsal feminino no Eusébio

Uma cena chocou quem acompanhava a abertura do Campeonato Municipal de Futsal feminino do Eusébio. Após uma dividida na disputa de bola, uma jogadora do time As Resenhas chutou a cabeça de uma adversária e socou outra atleta. Os times disputaram a partida nesta quarta-feira (22), no Ginásio Joaquim Gregório, o principal da cidade localizada na Região Metropolitana de Fortaleza. Em nota, a Prefeitura informou que a agressora foi excluída das competições pelos próximos cinco anos.

O lance ocorreu no início do segundo tempo, quando RDJ vencia a partida por 1 a 0. As atletas disputavam a bola quando uma sofreu dura falta e caiu ao chão. A jogadora que cometeu a infração se levantou e chutou a cabeça da adversária duas vezes. Na sequência, a mesma desferiu um soco em outra atleta que se aproximou.

Em seguida, árbitros, comissão técnica e outras atletas interviram tentando acalmar a situação. Em nota, a Prefeitura do Eusébio, lamentou o ocorrido e explicou que a atleta agredida logo recebeu atendimento médico.

VEJA NOTA COMPLETA:

"A Prefeitura de Eusébio, através da Secretaria de Esporte e Juventude, tem valorizado a prática do esporte amador, garantindo investimentos e a manutenção de um calendário regular. Não compactuamos com atos de violência e atitudes antidesportivas. Acreditamos que o esporte é uma ferramenta transformadora da sociedade.

A Liga Desportiva de Futsal, em análise da súmula da partida, excluiu a atleta agressora pelos próximos cinco anos de qualquer atividade esportiva organizada pela instituição. Além disso, foi garantido o pronto atendimento e acompanhamento médico para atleta agredida."