Ceará embarca com 22 atletas para jogo com São Bernardo; veja lista

A delegação do Ceará embarcou, na manhã desta sexta-feira (24), para São Paulo, onde encara o São Bernardo no domingo (26), às 16h (de Brasília), no estádio 1º de Maio, pela 20ª rodada da Série B. O técnico Daniel Paulosta relacinou 22 atletas, conforme a apuração do Canal do Vozão.

Dos reforços anunciados na atual janela de transferência, o único fora da lista é o zagueiro Thalisson, que foi regularizado, mas não viajou a fim de seguir o tratamento físico. Deste modo, os demais reforços podem jogar: o goleiro Matheus Nogueira, o lateral-direito Byan Borges, o volante Pavani, o meia Lucas Mugni e os atacantes Nico Ferreira e Renzo López. Todos, com exceção do arqueiro, já estrearam pelo Vovô.

Em contrapartida, o desfalque recente é o zagueiro Luiz Otávio, que terá a atualização do departamento médico divulgada antes da bola rolar. O DM alvinegro tem também os zagueiros Luizão (iniciou treinos no campo com a fisioterapia) e Pedro Gilmar (fisioterapia pré-operatória), além do lateral-direito Rafael Ramos (fisioterapia em função de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo) e o volante Zanocelo (fisioterapia em função de lesão ligamentar no joelho direito).

Na tabela de classificação, o Ceará está na 18ª posição, com 19 pontos. O São Bernardo é o 10º, com 27.

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