Ceará embarca com 22 atletas para jogo com São Bernardo; veja lista

O Vovô entra em campo neste domingo (26) pela Série B

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
24 de Julho de 2026 - 18:30 (Atualizado às 18:38)
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Legenda: O goleiro Richard está entre os relacionados do Ceará para o jogo da Série B
Foto: Gabriel Silva / CSC

A delegação do Ceará embarcou, na manhã desta sexta-feira (24), para São Paulo, onde encara o São Bernardo no domingo (26), às 16h (de Brasília), no estádio 1º de Maio, pela 20ª rodada da Série B. O técnico Daniel Paulosta relacinou 22 atletas, conforme a apuração do Canal do Vozão.

Dos reforços anunciados na atual janela de transferência, o único fora da lista é o zagueiro Thalisson, que foi regularizado, mas não viajou a fim de seguir o tratamento físico. Deste modo, os demais reforços podem jogar: o goleiro Matheus Nogueira, o lateral-direito Byan Borges, o volante Pavani, o meia Lucas Mugni e os atacantes Nico Ferreira e Renzo López. Todos, com exceção do arqueiro, já estrearam pelo Vovô.

Em contrapartida, o desfalque recente é o zagueiro Luiz Otávio, que terá a atualização do departamento médico divulgada antes da bola rolar. O DM alvinegro tem também os zagueiros Luizão (iniciou treinos no campo com a fisioterapia) e Pedro Gilmar (fisioterapia pré-operatória), além do lateral-direito Rafael Ramos (fisioterapia em função de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo) e o volante Zanocelo (fisioterapia em função de lesão ligamentar no joelho direito).

Na tabela de classificação, o Ceará está na 18ª posição, com 19 pontos. O São Bernardo é o 10º, com 27. 

Relacionados do Ceará para jogo contra o São Bernardo

  • Goleiros: Richard e Matheus Nogueira
  • Laterais: Bryan Borges, Enzo Lodovico, Sávio e Sanchez
  • Zagueiros: Éder, Júlio César e Gabriel Rocha
  • Volantes: João Gabriel, Richardson, Pavani e Caio
  • Meias: Lucas Mugni, Juan Alano, Matheus Araújo e Vina
  • Atacantes: Renzo López, Nico Ferreira, Lucca, Melk e Giulio
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