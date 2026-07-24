Ceará anuncia Thalisson e chega a oito contratações na janela de transferências

Alvinegro volta a campo no domingo, quando enfrenta o São Bernardo

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
24 de Julho de 2026 - 17:54 (Atualizado às 17:59)
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Legenda: Thalisson, jogador do Ceará.
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Thalisson é o novo reforço do Ceará. O clube anunciou a contratação do novo zagueiro nesta sexta-feira (24). O atleta chega para a reta final da Série B do Brasileiro. O jogador estava no Paysandu e chega com vínculo até o fim da competição. O jogador, que é o oitavo contratado nesta janela de transferências, já treina com o restante do elenco.

O jogador, formado nas categorias de base do Coritiba, é natural de Bauru (SP). Ele se profissionalizou em 2021, onde se profissionalizou, e também atuou por Camboriú (SC), Paysandu e Remo. Com a camisa do Leão do Sul, ele disputou seis partidas e marcou um gol.

O Alvinegro já soma oito contratações nesta janela de transferências para o restante da temporada. Além de Thalisson, chegaram também o goleiro Matheus Nogueira; os laterais Sávio e Bryan Borges; os meias Lucas Mugni e Giovanni Pavani; e os atacantes Renzo López e Nico Ferreira.

O Ceará volta a campo no domingo (26), quando enfrenta o São Bernardo a partir das 16h (de Brasília). As equipes enfrentam no Maião em mais uma rodada da Série B.

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