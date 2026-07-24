Machuca deve fechar contrato com o Independiente-ARG

O contrato será de três anos e meio, até o fim de 2029

Escrito por Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
24 de Julho de 2026 - 16:23 (Atualizado às 16:38)
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Legenda: Imanol Machuca no Fortaleza
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Imanol Machuca, atacante, acertou um acordo verbal com o Independiente-ARG e deve fechar com o clube. O staff do atleta já acertou com o Fortaleza e a diretoria da equipe argentina entrou em um acordo com o jogador. Faltam detalhes burocráticos para concretizar a negociação. O contrato será de três anos e meio, até o fim de 2029. Sobre os direitos, o Independiente terá 60% dos direitos do atleta. O Leão do Pici manterá 20% dos direitos e os outros 20% serão do jogador.

No contrato terão metas de desempenho, que precisam ser atingidas por Machuca. O método será de um pagamento que começa em US$ 150 mil doláres - cerca de R$750 mil - e pode chegar até US$ 600 mil, aproximado de R$ 3,05 milhões. 

A cada 15 jogos cumpridos pelo atleta, serão adicionados o valor de US$150 mil, que pode totalizar até 60 partidas. O valor pode chegar até US$ 750 mil, que equivale a cerca de R$3,81 milhões. 

O atleta ainda está suspenso até 5 de novembro de 2026 pela FIFA. Até essa data, o Independiente pagará o salário mínimo para o atleta.

No Fortaleza, Machuca atuou em 65 jogos, somando seis gols e cinco assistências entre 2023 e 2024. O argentino chegou ao Pici em julho de 2023, após acordo com o Union de Santa Fé-ARG e conquistou a Copa do Nordeste em 2024.

A informação inicial é do portal Infierno Rojo e confirmada pelo Diário do Nordeste.

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