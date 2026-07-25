Confira o guia da Série C do Campeonato Cearense; competição começa neste fim de semana

Sete equipes disputam duas vagas na Série B do Estadual de 2027

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
25 de Julho de 2026 - 06:00
capa da noticia
Legenda: Taça da Série C do Campeonato Cearense
Foto: Lucas Emanuel / FCF

A bola vai rolar para a Série C do Campeonato Cearense. Neste fim de semana, sete equipes iniciam a caminhada em busca do acesso à Segunda Divisão estadual. Entre clubes tradicionais, projetos recentes e equipes que tentam retomar o protagonismo, a competição promete equilíbrio e a disputa por duas vagas na Série B de 2027.

O Diário do Nordeste preparou um guia com os participantes do torneio. Veja abaixo o perfil de cada equipe e os confrontos da rodada de abertura.

Conheça os times

Vila Real

Fundado em 2025, o Vila Real disputa a Série C pela segunda vez. O Rei do Norte também participou da Taça Fares Lopes na última temporada e aposta nos atacantes Veraldo e Wilkson para fazer uma boa campanha. A equipe manda seus jogos no Estádio do Junco, em Sobral.

Acopiara

Criado em 2024, o Acopiara nasceu de um projeto milionário liderado por um grupo de investidores da Bielorrússia. A proposta é revelar novos talentos para o futebol cearense e brasileiro. O principal nome do elenco é o atacante Adriano Napão, de 26 anos. Os jogos como mandante serão disputados no Estádio Morenão, em Iguatu.

Calouros do Ar

O Calouros do Ar é o clube mais tradicional desta edição da Série C. Fundado há 74 anos, o Tremendão já disputou a elite do Campeonato Cearense e também a Série B do Brasileiro. Em busca de dias melhores, a equipe terá o Estádio Raimundão como casa na competição.

Pacatuba

Conhecido como Guardião da Serra, o Pacatuba foi bicampeão da Série C em 2019 e 2022. Sem um estádio apto para receber as partidas, o clube percorrerá cerca de 160 quilômetros para mandar seus jogos no Estádio Perilão, em Itapipoca.

Palmácia

Após dez anos longe do futebol profissional, o Palmácia está de volta para sua quarta participação na Série C. A Raposa da Serra disputará seus jogos no Estádio Moraisão, em Maranguape, localizado a cerca de 45 quilômetros da cidade.

Limoeiro

O Cavalo de Aço quer reviver os grandes momentos da sua história no futebol cearense. Representando o Vale do Jaguaribe, o Limoeiro aposta em um elenco jovem para tentar o acesso. O tradicional Estádio Bandeirão será um dos principais trunfos da equipe.

Tianguá

Campeão da Série C em 2016, o Tianguá chega para sua 13ª participação na competição. O clube espera repetir o feito de 10 anos e conta com o apoio da torcida no Estádio Tancredão.

Veja a primeira rodada

  • Sábado (25), às 17h: Vila Real x Limoeiro – Estádio do Junco, em Sobral.
  • Domingo (26), às 15h30: Calouros do Ar x Palmácia – Estádio Raimundo de Oliveira.
  • Segunda-feira (27), às 19h: Acopiara x Pacatuba – Estádio Morenão, em Iguatu.
Assuntos Relacionados
Esportes/campeonato cearense

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Confira o guia da Série C do Campeonato Cearense; competição começa neste fim de semana
Jogada

Confira o guia da Série C do Campeonato Cearense; competição começa neste fim de semana

Sete equipes disputam duas vagas na Série B do Estadual de 2027

Liuê Góis

Há 12 minutos

Imagem da notícia Série D: Iguatu e Ferroviário decidem, em casa, classificação às quartas de final
Jogada

Série D: Iguatu e Ferroviário decidem, em casa, classificação às quartas de final

Azulão joga neste spabado, no Morenão, enquanto o Tubarão entra em campo domingo, no PV

Brenno Rebouças

Há 13 minutos

Imagem da notícia Paulo Autuori é o novo técnico do Fortaleza
Jogada

Paulo Autuori é o novo técnico do Fortaleza

Veterano de 69 anos chega para substituir Thiago Carpini

Brenno Rebouças

Imagem da notícia Vídeo: Jogadora agride adversárias durante jogo de futsal feminino no Eusébio
Jogada

Vídeo: Jogadora agride adversárias durante jogo de futsal feminino no Eusébio

Confusão ocorreu na abertura do Campeonato municipal da modalidade

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Ceará embarca com 22 atletas para jogo com São Bernardo; veja lista
Jogada

Ceará embarca com 22 atletas para jogo com São Bernardo; veja lista

O Vovô entra em campo neste domingo (26) pela Série B

Alexandre Mota

Imagem da notícia Ceará anuncia Thalisson e chega a oito contratações na janela de transferências
Jogada

Ceará anuncia Thalisson e chega a oito contratações na janela de transferências

Alvinegro volta a campo no domingo, quando enfrenta o São Bernardo

Crisneive Silveira