Confira o guia da Série C do Campeonato Cearense; competição começa neste fim de semana

A bola vai rolar para a Série C do Campeonato Cearense. Neste fim de semana, sete equipes iniciam a caminhada em busca do acesso à Segunda Divisão estadual. Entre clubes tradicionais, projetos recentes e equipes que tentam retomar o protagonismo, a competição promete equilíbrio e a disputa por duas vagas na Série B de 2027.

O Diário do Nordeste preparou um guia com os participantes do torneio. Veja abaixo o perfil de cada equipe e os confrontos da rodada de abertura.

Conheça os times

Vila Real

Fundado em 2025, o Vila Real disputa a Série C pela segunda vez. O Rei do Norte também participou da Taça Fares Lopes na última temporada e aposta nos atacantes Veraldo e Wilkson para fazer uma boa campanha. A equipe manda seus jogos no Estádio do Junco, em Sobral.

Acopiara

Criado em 2024, o Acopiara nasceu de um projeto milionário liderado por um grupo de investidores da Bielorrússia. A proposta é revelar novos talentos para o futebol cearense e brasileiro. O principal nome do elenco é o atacante Adriano Napão, de 26 anos. Os jogos como mandante serão disputados no Estádio Morenão, em Iguatu.

Calouros do Ar

O Calouros do Ar é o clube mais tradicional desta edição da Série C. Fundado há 74 anos, o Tremendão já disputou a elite do Campeonato Cearense e também a Série B do Brasileiro. Em busca de dias melhores, a equipe terá o Estádio Raimundão como casa na competição.

Pacatuba

Conhecido como Guardião da Serra, o Pacatuba foi bicampeão da Série C em 2019 e 2022. Sem um estádio apto para receber as partidas, o clube percorrerá cerca de 160 quilômetros para mandar seus jogos no Estádio Perilão, em Itapipoca.

Palmácia

Após dez anos longe do futebol profissional, o Palmácia está de volta para sua quarta participação na Série C. A Raposa da Serra disputará seus jogos no Estádio Moraisão, em Maranguape, localizado a cerca de 45 quilômetros da cidade.

Limoeiro

O Cavalo de Aço quer reviver os grandes momentos da sua história no futebol cearense. Representando o Vale do Jaguaribe, o Limoeiro aposta em um elenco jovem para tentar o acesso. O tradicional Estádio Bandeirão será um dos principais trunfos da equipe.

Tianguá

Campeão da Série C em 2016, o Tianguá chega para sua 13ª participação na competição. O clube espera repetir o feito de 10 anos e conta com o apoio da torcida no Estádio Tancredão.

Veja a primeira rodada