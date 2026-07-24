Na zona de rebaixamento, Ceará tem salários atrasados; jogadores confirmam para torcedores

Alvinegro enfrenta dificuldades para manter pagamentos em dia

Escrito por André Almeida, Brenno Rebouças, João Bandeira Neto e Giovanna Borges jogada@svm.com.br
24 de Julho de 2026 - 16:10 (Atualizado às 16:45)
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Legenda: Torcedores do Ceará foram ao clube protestar pelo momento atual
Foto: Reprodução/Instagram Cearamor

Não é só dentro de campo que o Ceará passa por problemas. Sem vencer há sete jogos e na zona de rebaixamento da Série B, o Alvinegro também enfrenta dificuldades financeiras, com pagamentos em atraso para jogadores e funcionários.

O Diário do Nordeste apurou que o há débitos de cerca de dois meses relacionados a salários, direitos de imagem e depósito de FGTS tanto do elenco como também do staff.

O atraso foi confirmado, também, em reunião realizada entre um grupo de torcedores com os atletas, na manhã desta sexta-feira (24), em Porangabuçu. Na ocasião, membros da principal torcida organizada do Ceará estiveram na sede do clube para realizar cobrança devido ao momento ruim.

A reportagem também ouviu fontes ligadas ao Ceará que confirmaram as informações.

Tentando espantar a crise e sair da zona de rebaixamento, o Alvinegro volta a campo neste domingo (26), para enfrentar o São Bernardo, às 16 horas, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com transmissão ao vivo da TV Verdes Mares.

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