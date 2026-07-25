Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas deste sábado (25)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 25 de julho de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
25 de Julho de 2026 - 06:30
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Legenda: O Vasco empatou seu último jogo contra o Independiente Medellín (COL) por 2 a 2, pela Copa Sul-Americana
Foto: Matheus Lima / Vasco

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (25) reúne partidas das Séries A, C e D do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Argentino, dos campeonatos Uruguaio e Peruano, da MLS, do Paulista Sub-20 e amistosos internacionais. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE A)

18h30 | Athletico-PR x Internacional | Prime Video
18h30 | Santos x Chapecoense | Sportv e Premiere 
20h30 | Vasco x Mirassol | Record, Premiere 2 e CazéTV

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE C)

17h | Santa Cruz x Figueirense | Band e SportyNet
17h | Ferroviária x Maranhão | SportyNet
18h30 | Confiança x Itabaiana | SportyNet e YouTube (Benja)
19h | Volta Redonda x Anápolis | SportyNet

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE D)

16h | Portuguesa x Uberlândia | YouTube (Metrópoles)
16h | Iguatu x Nacional-AM | YouTube (Metrópoles)

CAMPEONATO ARGENTINO

17h | Newell's Old Boys x Talleres | ESPN e Disney+
19h15 | River Plate x Barracas Central | ESPN e Disney+

CAMPEONATO URUGUAIO

12h | Central Español x Liverpool Montevideo | Disney+
15h | Defensor Sporting x Cerro | Disney+
15h | Central Español x Cerro Largo | Disney+
18h | Defensor Sporting x Liverpool Montevideo | Disney+
18h | Deportivo Maldonado x Juventud | Disney+

CAMPEONATO PERUANO

15h | Sport Huancayo x Atlético Grau | Fanatiz
17h15 | Juan Pablo II College x Cienciano | Fanatiz
19h30 | Sport Boys x ADT | Fanatiz
22h | FBC Melgar x Sporting Cristal | Fanatiz

AMISTOSO DE CLUBES

15h | Standard Liège x Juventus | SportyNet

PAULISTA SUB-20

19h | Corinthians x Itapirense | YouTube (Energia 97 FM) e YouTube (Paulistão)

MLS

19h30 | New York Red Bulls x Charlotte | Apple TV
20h15 | Columbus Crew x FC Cincinnati | Apple TV
20h30 | DC United x Toronto FC | Apple TV
20h30 | New England Revolution x Atlanta United | Apple TV
20h30 | New York City FC x Chicago Fire | Apple TV
20h30 | Orlando City x Nashville SC | Apple TV
20h30 | Philadelphia Union x Seattle Sounders | Apple TV
20h30 | CF Montréal x Inter Miami | Apple TV
21h30 | Minnesota United x Vancouver Whitecaps | Apple TV
21h30 | Houston Dynamo x Austin FC | Apple TV
21h30 | St. Louis City x Colorado Rapids | Apple TV
22h30 | San Diego FC x FC Dallas | Apple TV
23h30 | Los Angeles FC x Sporting Kansas City | Apple TV
23h30 | San Jose Earthquakes x LA Galaxy | Apple TV
23h30 | Portland Timbers x Real Salt Lake | Apple TV

MLS NEXT PRO

20h30 | Carolina Core x Chicago FC United | OneFootball
21h45 | North Texas x Los Angeles II | OneFootball

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Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas deste sábado (25)
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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas deste sábado (25)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 25 de julho de 2026

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