Ferroviário e Iguatu entram em campo neste sábado pela 3ª Fase da Série D; Veja confrontos

Ferroviário e Iguatu entram em campo neste sábado (4), pelos jogos de ida da 3ª Fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

Os dois representantes cearenses começam os confrontos fora de casa: O Ferrão enfrenta o Imperatriz-MA, no Frei Epifânio, às 16 horas, enquanto o Iguatu enfrenta o Maguary-PE, no mesmo dia e horário, na Ilha do Retiro.

Na 1ª Fase, o Ferroviário foi líder do Grupo A7 com 21 pontos. Seu adversário, o Imperatriz, foi 3º do Grupo A5 com 15 pontos.

No 1º mata-mata, o Ferrão passou pelo Central, enquanto o Cavalo de Aço eliminou o Maracanã/CE.

O Iguatu foi líder do Grupo A6 com 20 pontos e no 1º mata-mata, tirou a Tuna Luso/PA.

O Maguary estava no Grupo A8 e foi 3º com 13. No 1º mata-mata, o time pernambucano tirou o Piauí.

Os jogos de volta estão marcados para o dia 12:

12/07 - Presidente Vargas - 17h

Ferroviário x Imperatriz

12/07 - Morenão - 16h

Iguatu x Maguary

Qual a chave dos Cearenses?

Se o Ferroviário avançar, ele enfrenta quem passar de Manauara x Goiatuba.

Já o Iguatu, se avançar, enfrenta Nacional-AM x Capital-DF.