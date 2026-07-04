Ferroviário e Iguatu entram em campo neste sábado pela 3ª Fase da Série D; Veja confrontos

Os dois times cearenses largam fora de casa

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
04 de Julho de 2026 - 08:57
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Legenda: Ferroviário e Iguatu são os representantes cearenses na 3ª Fase da Série D
Foto: @kawesilvaphotos / FerroviárioAC e João Marcos | ADI
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Ferroviário e Iguatu entram em campo neste sábado (4), pelos jogos de ida da 3ª Fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

Os dois representantes cearenses começam os confrontos fora de casa: O Ferrão enfrenta o Imperatriz-MA, no Frei Epifânio, às 16 horas, enquanto o Iguatu enfrenta o Maguary-PE, no mesmo dia e horário, na Ilha do Retiro.

Na 1ª Fase, o Ferroviário foi líder do Grupo A7 com 21 pontos. Seu adversário, o Imperatriz, foi 3º do Grupo A5 com 15 pontos.

No 1º mata-mata, o Ferrão passou pelo Central, enquanto o Cavalo de Aço eliminou o Maracanã/CE.

O Iguatu foi líder do Grupo A6 com 20 pontos e no 1º mata-mata, tirou a Tuna Luso/PA.

O Maguary estava no Grupo A8 e foi 3º com 13. No 1º mata-mata, o time pernambucano tirou o Piauí.

Os jogos de volta estão marcados para o dia 12:

12/07 - Presidente Vargas - 17h
Ferroviário x Imperatriz

12/07 - Morenão - 16h
Iguatu x Maguary

Qual a chave dos Cearenses?

Se o Ferroviário avançar, ele enfrenta quem passar de Manauara x Goiatuba.

Já o Iguatu, se avançar, enfrenta Nacional-AM x Capital-DF.

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