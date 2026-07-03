Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (3)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 3 de julho de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
03 de Julho de 2026 - 07:00
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Legenda: Flamengo segue a intertemporada em Portugal
Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
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A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (3) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

COPA DO MUNDO (16 AVOS DE FINAL)

15h | Austrália x Egito | CazéTV, Globo e Sportv
19h | Argentina x Cabo Verde | CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
22h30 | Colômbia x Gana | CazéTV

AMISTOSO DE CLUBES

15h30 | Flamengo x River Plate | Sportv 2, ge tv e Premiere

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