Fortaleza está entre clubes da Série A de 2023 com mais estrangeiros no elenco; veja lista

O Fortaleza está próximo de anunciar a contratação de mais um estrangeiro: o atacante argentino Juan Martín Lucero. Nos últimos anos, inclusive, o clube intensificou o mapeamento sul-americano e investiu em destaques internacionais para o elenco, comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda. Hoje, são cinco gringos no Pici.

O limite de estrangeiros que pode ser relacionado por jogo, segundo a CBF, é de cinco. Caso haja um 6º integrante, que seria Lucero, um atleta não brasileiro ficará fora dos relacionados. Assim, o Fortaleza é um dos clubes da Série A de 2023 com mais peças do exterior.

Estrangeiros nos clubes da Série A de 2023

7 estrangeiros: Corinthians e Internacional

6 estrangeiros: Athletico-PR, Grêmio, Palmeiras e São Paulo

5 estrangeiros: Fortaleza , Bragantino e Santos

, Bragantino e Santos 4 estrangeiros: América-MG, Botafogo e Flamengo

3 estrangeiros: Bahia e Coritiba

2 estrangeiros: Atlético-MG, Cuiabá, Fluminense e Vasco

Nenhum estrangeiro: Cruzeiro e Goiás

Legenda: O atacante argentino Silvio Romero tem 12 gols pelo Fortaleza na temporada de 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Os recordistas são Corinthians e Internacional, ambos com sete. No caso leonino, a lista envolve: zagueiros Brayan Ceballos (COL) e Emmanuel Brítez (ARG); meia Bernardi (ARG); e os atacantes Silvio Romero (ARG) e Depietri (ARG). O meia Otero (VEN) e o lateral-direito Landázuri (EQU) deixaram a equipe.

O foco para além do Brasil permite a expansão de alternativas/características e também a maior exposição da marca do clube no exterior. O departamento de futebol também considera que os estrangeiros auxiliam em competições da Conmebol por conta da experiência, como na Libertadores. Veja todos os estrangeiros no Brasileirão de 2023.

Lista de estrangeiros da Série A de 2023

Legenda: O atacante uruguaio Suárez foi contratado pelo Grêmio para 2023 Foto: divulgação / Grêmio

FORTALEZA (5)

ZAG - Brayan Ceballos (Colômbia)

ZAG - Brítez (Argentina)

MEI - Cristian Bernardi (Argentina)

ATA- Silvio Romero (Argentina)

ATA - Depietri (Argentina)

AMÉRICA-MG (4)

MEI - Emmanuel Martínez (Argentina)

MEI - Benítez (Argentina)

ATA - Gonzalo Mastriani (Uruguai)

ATA - Aloísio (Chile)

ATHLETICO-PR (6)

ZAG - Nicolás Hernández (Colômbia)

VOL - Pablo Siles (Uruguai)

VOL - Bryan García (Equador)

ATA - Canobbio (Uruguai)

ATA - Tomás Cuello (Argentina)

ATA - Terans (Uruguai)

ATLÉTICO-MG (2)

ATA - Vargas (Chile)

ATA - Pavón (Argentina)

BAHIA (3)

ATA - Lucas Mugni (Argentina)

MEI - Nicolás Acevedo (Uruguai)

ATA - Copete (Colômbia)

BRAGANTINO (5)

ZAG - Lomônaco (Argentina)

ZAG - Realpe (Equador)

LAD - Andrés Hurtado (Equador)

ATA - Thiago Borbas (Uruguai)

ATA - Hurtado (Colômbia)

BOTAFOGO (4)

GOL - Gatito (Paraguai)

ZAG - Carli (Argentina)

MEI - Jacob Montes (Estados Unidos)

ATA - Sebastian Joffre (Bolívia)

CORINTHIANS (7)

ZAG - Balbuena (Paraguai)

ZAG - Bruno Méndez (Uruguai)

LAD - Rafael Ramos (Portugal)

VOL - Cantillo (Colômbia)

VOL - Fausto Vera (Argentina)

ATA - Ángel Romero (Paraguai)

ATA - Júnior Moraes (Ucrânia)

CORITIBA (3)

ZAG - Jhon Chancellor (Venezuela)

MEI - Jesús Trindade (Uruguai)

ATA - Juan Díaz (Colômbia)

CUIABÁ (2)

MEI - Rivas (Venezuela)

ATA - Pitta (Paraguai)

FLUMINENSE (2)

MEI - Jhon Arias (Colômbia)

ATA - Germán Cano (Argentina)

FLAMENGO (4)

LAD - Varela (Uruguai)

VOL - Vidal (Chile)

VOL - Erick Pulgar (Chile)

MEI - Arrascaeta (Uruguai)

GRÊMIO (6)

ZAG - Kannemann (Argentina)

VOL - Villasanti (Paraguai)

MEI - Campaz (Colômbia)

MEI - Carballo (Uruguai)

ATA - Cristaldo (Argentina)

ATA - Suárez (Uruguai)

INTERNACIONAL (7)

ZAG - Mercado (Argentina)

LAE - Bustos (Argentina)

LAD - Mário Fernandes (Rússia)

MEI - Carlos de Pena (Uruguai)

MEI - Johnny (Estados Unidos)

ATA - Sarrafiore (Argentina)

ATA - Braian Romero (Argentina)

PALMEIRAS (6)

ZAG - Kuscevic (Chile)

ZAG - Gómez (Paraguai)

LAD - Piquerez (Uruguai)

MEI - Atuesta (Colômbia)

ATA - López (Argentina)

ATA - Merentiel (Uruguai)

SANTOS (5)

VOL - Carabajal (Uruguai)

VOL - Sánchez (Uruguai)

VOL - Fernández (Uruguai)

ATA - Mendoza (Colômbia)

ATA - Soteldo (Venezuela)

SÃO PAULO (6)

ZAG - Arboleda (Equador)

ZAG - Ferraresi (Venezuela)

LAD - Orejuela (Colômbia)

VOL - Gabriel Neves (Uruguai)

MEI - Galoppo (Argentina)

ATA - Calleri (Argentina)

VASCO (2)

MEI - Palacios (Chile)

MEI - Matías Galarza (Paraguai)