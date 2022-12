Fortaleza acerta compra do lateral-direito Dudu, ex-Atlético-GO

O lateral-direito Dudu é o novo reforço do Fortaleza. O Tricolor do Pici adquiriu 40% dos direitos econômicos do jogador com o Atlético-GO. O comunicado foi feito pelo time goianiense na noite desta quarta-feira (28).

O Dragão vai permanecer com 10% de participação caso haja negociação futuramente. Desde a chegada ao clube, em 2019, o jogador de 25 anos disputou 139 jogos e marcou quatro gols.

O contrato com o Leão deve ser de três anos, até 2025. O anúncio do novo jogador será feito em breve. Sob comando de Juan Pablo Vojvoda, a equipe se reapresentou no último dia 26 de dezembro. Em 2023, a equipe disputa Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.