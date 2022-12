Atacante Wesley Braga é aposta do Fortaleza e já treina com o time; veja detalhes do jogador

O Fortaleza já iniciou os trabalhos para a temporada de 2023 e algumas surpresas surgiram nos primeiros treinos na equipe. Entre elas, um rosto novo, do atacante Wesley Braga. O jogador de 22 anos é visto como uma aposta do clube para a próxima temporada.

O atleta chegou ao Pici, de forma definitiva, no meio deste ano. De início, treinou junto ao elenco sub-23 do Tricolor, no grupo de apoio. O desempenho agradou à comissão técnica e, hoje, o atacante já trabalha com o elenco principal.

Durante este ano, Wesley tinha contrato com o Dnipro-1, da Ucrânia, mas não chegou a entrar em campo pelo clube.

Revelado pelo Santa Cruz do Rio Grande do Sul, ele se destacou jogando pelo Al-Nasr, time dos Emirados Árabes Unidos, na temporada de 2021. No período, entrou em campo em 13 oportunidades e deu duas assistências. Também teve passagem pelo Gulf Heroes, do mesmo país.