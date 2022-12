Fortaleza encaminha contratação do lateral-direito Dudu, diz jornalista

O Fortaleza encaminhou a contratação do lateral-direito Dudu. O atleta, de 25 anos, está apalavrado com o clube leonino e está afastado dos treinamentos do Atlético-GO, clube que defende desde 2019, para resolver questões burocráticas envolvendo as tratativas com o Tricolor do Pici.

O lateral-direito deve assinar contrato de três anos, até 2025, com o Fortaleza. A informação é do jornalista Venê Casagrande, do Jornal O Dia.

Para ser anunciado como reforço do Fortaleza para 2023, a diretoria leonina trabalha para resolver o entrave com o Internacional, clube que detém porcentagem dos direitos.

Em 2022, o lateral-direito disputou 46 partidas pelo Atlético-GO, com três gols marcados e seis assistências concedidas.

