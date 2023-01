Por Lucero, alvo do Fortaleza, presidente do Colo-Colo promete ir até 'as últimas consequências'

Pretendido pelo Fortaleza, o argentino Martín Lucero segue num impasse com o Colo-Colo, atual clube. O presidente do time chileno, Alfredo Stöhwing, avisou que vai até as "últimas consequências” para defender o patrimônio da equipe. Além do interesse de permanecer com o atleta, o dirigente lembra que o contrato do atacante não possui cláusula de saída.

"Lucero nos informou que não se apresentará ao clube. Chegaremos até as últimas consequências. Usaremos todo o peso da lei. Não se joga com os interesses do clube. (...) A situação é mais complexa para o jogador do que para nós. Ele quem está violando seu contrato como jogador. Nós temos isso claro. Chegaremos até as últimas consequências para defender nosso patrimônio”, disse o presidente do Colo-Colo, Alfredo Stöhwing, em entrevista coletiva.

“O contrato não tem cláusula de saída em nenhum momento. Vamos tomar medidas contra todas aquelas pessoas que resultam responsáveis nos termos legais. Consideramos uma violação grave do contrato e que prejudica, com certeza, o patrimônio tanto financeiro como esportivo do clube. Vamos ter o comportamento mais duro possível nessa situação”, explicou o dirigente.

O Rei de Copas quer permanecer com o atleta e pode recorrer à Fifa para resolver a situação. Outro ponto pode atrapalhar ainda mais a negociação do jogador com o Leão. O clube chileno mostrou disposição a não repassar a documentação para o Fortaleza em possível acordo. Isso dificultaria o registro de Lucero no BID da CBF.

O Tricolor do Pici não vai se manifestar sobre o tema, mas avalia os aspectos técnicos e jurídicos da situação. E, caso haja problemas reais, não vai comprometer a instituição. A informação é do ge. O presidente do Colo-Colo ressalta que o jogador está ciente de toda a situação contratual. A rescisão do jogador tem valor estimado em 900 mil dólares (em torno de R$ 4,7 milhões).

“Recebemos uma comunicação formal e oficial. Daniel Morón (gerente desportivo) se reuniu em diversas oportunidades com Juan Martín e falou claramente sobre o seu contrato e a posição do clube. Ele não ouviu essa recomendação e não seguiu essa postura. Nós lamentamos muito. Fizemos um grande esforço por ele, com três anos de contrato e uma cláusula bastante custosa”, revelou.

Ainda durante a coletiva, o presidente do Colo-Colo informou sobre o interesse do Fortaleza no centroavante e criticou a postura do Tricolor na situação.

“Esse clube seria o Fortaleza, do Brasil. O que também nos surpreende, porque enfrentamos eles na Libertadores e estabelecemos uma boa relação. Temos ou tínhamos uma boa impressão sobre os seus dirigentes”, disse.

“Defenderemos nossos direitos com todo o peso da lei. Juan Martín tem contrato vigente até o fim de 2025, não tem cláusula de saída e essa é nossa última palavra a esse respeito”, finalizou.

Vestindo a camisa do Colo-Colo, o jogador de 31 anos marcou 24 gols em 39 partidas na temporada de 2022. Lucero tem passagens por Defensa y Justicia (ARG), o Independiente (ARG), o Johor FC (MAL) e o Tijuana (MEX).

