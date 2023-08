Viúvo de MC Kátia lamenta morte da artista e diz estar sem dormir: 'tudo sem sentido'

Através das redes sociais, o DJ LD de Realengo falou sobre a falta que sente de sua companheira, Mc Katia. A artista, de 47 anos, teve o falecimento confirmado no último domingo (13), após enfrentar complicações causadas por uma trombose pós-operatória.

Em publicação nos stories do Instagram, o viúvo compartilhou uma foto em que aparece ao lado de Kátia, com a legenda “Sem você está tudo sem sentido”. Em seguida, o DJ revelou estar com dificuldade para dormir após a perda.

“Sem sono nenhum. Oh, saudades, meu Deus. Está difícil”, confessou.

No domingo, LD já havia utilizado a rede social para anunciar oficialmente o falecimento da companheira. Na ocasião, o músico contou que o casal ainda tinha muitos sonhos para realizar, e afirmou estar “sem chão”.

FALECIMENTO

Em junho, Kátia veio à público informar que estava enfrentando sérios problemas de saúde. De acordo com o relato da artista, ela estava com um tumor benigno no útero, que comprometeu seus rins e a impediu de andar. Além disso, a funkeira ainda revelou estar sofrendo de trombose.

As complicações provocaram o falecimento da artista, informação confirmada em seu perfil oficial durante o último final de semana.

Comovidos com a notícia, fãs lamentaram a morte da artista. “Que tristeza. Foi um ícone do funk das antigas, da Furacão 2000! Fez parte da minha adolescência. Que descanse em paz!”, escreveu uma admiradora.