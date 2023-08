O que aconteceu com Raissa Barbosa? Com Síndrome de Borderline, influencer se afasta de amigos

Afastada das redes sociais, a influencer Raíssa Barbosa reapareceu nessa segunda-feira (14) para pedir aos amigos que parassem de ligar. Ela ainda afirma que tem Síndrome de Borderline e que não consegue parar de chorar. As informações são do portal Glamour.

“Eu tô bem, eu tô viva. Parem de me ligar e mandar mensagem. Eu não quero falar com ninguém. Eu só quero ficar sozinha. Não se preocupem comigo, eu já superei coisas piores. Acordei e sai para ir em uma amiga, pedi pizza e ficamos conversando a noite inteira. Hoje de novo chorei até dormir, acordei agora e já tô chorando de novo”, escreveu Raíssa nos stories do Instagram.

Na sequência, a influencer destacou que havia recebido na noite de segunda-feira um telefonema da cantora Jojo Toddynho, e ressaltou os conselhos da amiga.

Raíssa Barbosa Influencer Acabei de falar com a Jojo por telefone, a gente conversou e oramos. Muito obrigada por sempre se fazer presente na minha vida, minha amiga, eu te amo. Vou seguir seus conselhos, tomar banho, louvor e oração até dormir e desligar o celular, amanhã é outro dia”.

Surtos de raiva

Raíssa revelou conviver com a Síndrome de Borderline desde a infância. Em entrevista ao canal Achismos, de Maurício Meirelles, no YouTube, a influencer revelou que sempre teve surtos de raiva, e que eles foram ficando mais fortes com o passar dos anos.

“Afundei a parede de tanto que bati a cabeça em um surto, pois estava muito tensa”, declarou Raíssa.

Antes do afastamento das redes sociais, a influencer afirmou que a própria mãe havia lhe criticado pelo término com o ex-namorado. Segundo a mãe, a síndrome da filha era culpa pelo fim do relacionamento.

O que é a Síndrome de Borderline

Conforme a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), a Síndrome de Borderline é caracterizada principalmente pela instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos, instabilidade na autoimagem, alterações extremas de humor e impulsividade, além do medo de abandono.

A “montanha-russa” de emoções faz com que o transtorno seja um dos mais lesivos, já que os pacientes têm dificuldade de controlar a raiva e podem acabar descontando em violência — seja a automutilação ou agressão a terceiros.