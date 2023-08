Morre MC Katia, sucesso do funk dos anos 2000

Morreu MC Katia. A informação foi divulgada na tarde deste domingo (13), nas redes sociais da vereadora carioca Veronica Costa. A funkeira estava sem andar, após ter o rim comprometido por conta de um tumor no útero. As informações sobre a causa da morte não foram informadas.

MC Kátia surgiu no cenário do funk no começo dos anos 2000. Naquele momento, ela trabalhava como auxiliar de serviços gerais. Deu voz às mulheres de comunidades e se projetou com o batidão “Ata Vai me Pegar”.

Em junho, MC Katia anunciou que não estava conseguindo andar e pediu ajuda financeira na internet: "Tenho que tomar o anticoagulante, que não é barato. Isso tudo que está acontecendo comigo, fez com que eu parasse dentro de casa. Estou de repouso, o meu trabalho é o funk, eu não tenho outro recurso", descreveu.

Entenda o caso

Desde então, a família, amigos e fãs estavam mobilizados em ajudá-la a conseguir uma prótese. Segundo o comunicado, a oferta veio de um centro de saúde do Rio de Janeiro.

A Fiel, como também é conhecida, detalhou que está com um tumor benigno no útero que comprometeu os rins dela e impossibilitou sua locomoção.

"Há um ano, eu fiquei internada no hospital e apareceu uma massa no meu útero, os médicos falaram que poderia ser um câncer e aí começou a minha luta diária. Graças a Deus, não é câncer. É um mioma, é um tumor benigno."