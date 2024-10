Enquete A Fazenda: parcial atualizada aponta quem deve sair do reality show

Larissa Tomásia pode ser a segunda eliminada de "A Fazenda 16" nesta quinta-feira (3). Segundo a parcial atualizada da enquete realizada pelo Diário do Nordeste, ela tem apenas 24,6% dos votos. A influenciadora e ex-BBB está na berlinda com Juninho e Fernando Presto, que aparecem com 43,8% e 31,5% no levantamento, respectivamente, e são apontados para ficar no reality rural.

A segunda roça da temporada foi definida após Julia Simoura vencer a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (2).

Veja também Zoeira Jeff Wittek, humorista que frequentou 'freak-off', revela detalhes sobre as festas de P. Diddy Zoeira Juju Ferrari afirma que Andressa Urach tentou beijá-la durante festa que acabou em briga

Veja a parcial da enquete A Fazenda

Legenda: Enquete aponta possível eliminação de Larissa Foto: Reprodução

Esta enquete não interfere no resultado oficial da roça, que será anunciado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu nesta quinta.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA

A Fazendeira Flor Fernandez indicou Julia Simoura direto para a berlinda. Em seguida, os peões votaram entre si e Juninho recebeu o maior número de indicações.

Ele teve a chance de puxar alguém da Baia (Larissa, Babi, Yuri ou Zaac), e escolheu Larissa. Na dinâmica do "Resta Um", Fernando ficou por último e, por isso, ocupou o quarto banco. Ele teve a chance de vetar um dos roceiros da Prova do Fazendeiro e escolheu vetar Larissa.