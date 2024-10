Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (4/10)

Hoje, a Lua forma uma tensão com Plutão, o que sugere que é melhor evitar situações envolvendo figuras de autoridade ou conversas delicadas com chefes e superiores. Relações de poder podem estar carregadas, e esse não é o dia ideal para medir forças ou entrar em jogos de competição. Aproveite a energia de Vênus em Escorpião para agir de forma sutil e estratégica, mantendo-se fora de conflitos.



Mais tarde, a Lua desce para as profundezas ao entrar em Escorpião, se aproximando de Vênus. Isso pode remexer suas águas internas, trazendo à tona emoções intensas e profundas. No entanto, Saturno faz um aspecto harmonioso com a Lua, trazendo estrutura e força emocional. Você pode sair desse mergulho mais fortalecido e com uma base mais sólida para lidar com o que surgir.

Áries

Quando a Lua entrar em Escorpião, ela ativará emoções intensas, revelando aspectos mais profundos e ocultos de sua vida. Esse é um momento de transformação e renovação. Saturno estará em harmonia, ajudando você a enfrentar essas questões com maturidade, proporcionando estabilidade para que você possa lidar com mudanças internas ou externas de maneira mais estruturada.

Touro

Quando a Lua entrar em Escorpião, o foco estará nas suas relações, e emoções profundas podem surgir, pedindo mais atenção e equilíbrio. É um momento importante para avaliar como você se conecta com os outros e como lida com as dinâmicas de poder nessas relações. Saturno estará ao seu lado, ajudando a trazer mais maturidade e estabilidade para construir laços mais sólidos e equilibrados.

Gêmeos

Suas emoções em relação ao trabalho e à sua saúde podem se intensificar, trazendo à tona questões que precisam de atenção. É um bom momento para refletir sobre como você tem cuidado de si mesmo e organizado seu dia a dia. Saturno estará em harmonia, ajudando você a estruturar melhor sua rotina e trazer mais disciplina para suas atividades diárias.

Câncer

Você poderá sentir um impulso emocional ligado à sua autoexpressão e à forma como se dedica ao que ama. Esse é o momento de se conectar com o que realmente te traz alegria e realização. Saturno estará presente, oferecendo a estrutura necessária para transformar essas emoções intensas em algo duradouro e significativo.

Leão

Emoções profundas ligadas às suas raízes e à sua base emocional podem emergir. Este é um bom momento para refletir sobre o que te dá segurança e como você lida com sua vida íntima. Com o apoio de Saturno, você encontrará força para estabilizar essas emoções e construir uma base mais sólida para seu bem-estar emocional.

Virgem

Você pode sentir uma maior profundidade nas suas comunicações e pensamentos. É um momento para observar como você se expressa e o impacto de suas palavras. Com o apoio de Saturno, você terá a clareza e a estrutura necessárias para organizar suas ideias e fortalecer sua comunicação, abordando até os assuntos mais delicados com maturidade.

Libra

Quando a Lua entrar em Escorpião, suas preocupações sobre segurança material e estabilidade financeira podem vir à tona. Este é um bom momento para refletir sobre o que realmente importa e como você lida com o que possui. Saturno estará ao seu lado, ajudando você a encontrar uma base sólida e a fazer escolhas mais sábias e estruturadas em relação aos seus recursos.

Escorpião

Este é um momento para refletir sobre como você está se mostrando e como os outros te percebem. É uma oportunidade de transformação pessoal e autoconhecimento. Com Saturno em harmonia, você encontrará força e estrutura para ajustar sua postura e reforçar sua confiança, emergindo mais fortalecido.

Sagitário

Você pode sentir emoções profundas e escondidas vindo à tona, revelando algo que estava guardado. Esse processo pode parecer desafiador, mas será uma oportunidade de introspecção e cura. Com o apoio de Saturno, você encontrará uma base sólida para lidar com essas emoções e ganhar uma nova perspectiva, saindo mais fortalecido dessa experiência.

Capricórnio

Você poderá sentir emoções profundas em relação às suas conexões sociais e seus sonhos futuros. É um momento para refletir sobre como suas amizades e colaborações estão alinhadas com seus objetivos. Saturno estará em harmonia, oferecendo estabilidade para que você possa fortalecer suas alianças e trabalhar de forma mais estruturada em direção às suas aspirações coletivas e pessoais.

Aquário

Pode haver tensões no ambiente profissional ou em relação à sua reputação e carreira. Evite disputas de poder com superiores ou tentativas de impor suas ideias de maneira abrupta. Este é um bom momento para refletir sobre o caminho que você está trilhando e os ajustes necessários para alinhar sua carreira com seus valores mais profundos.

Peixes

Quando a Lua entrar em Escorpião, você poderá sentir uma intensificação nas suas buscas por conhecimento e sentido na vida. É um momento para se aprofundar nas suas convicções e explorar o que realmente ressoa com a sua verdade. Com Saturno em harmonia, você terá o suporte necessário para estruturar melhor suas ideias e expandir seus horizontes de forma mais concreta e prática.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.