Gracyanne Barbosa comenta sobre término com Belo no BBB 25: 'Errei muito mais'

Após revelar a admiração que ainda nutre por Belo, Gracyanne Barbosa comentou no Big Brother Brasil (BBB) 25 sobre o fim do relacionamento com o cantor. A musa fitness evidenciou que não faltou amor entre os dois, mas houve um distanciamento enquanto parceiros.

O assunto veio à tona durante uma conversa dela com Daniele Hypolito na academia da “casa mais vigiada do Brasil”. "Eu errei muito mais que o Belo. A gente separou nunca por falta de amor, foi por falta de tempo. A gente tinha uma relação como homem e mulher muito ativa, mas a gente não ficou amigo. A gente deixou de partilhar a vida um com o outro”, comentou a influenciadora.

Gracyanne seguiu falando sobre mais detalhes do fim do casamento enquanto se exercitava. Para ela, faltou conversa entre o casal para que eles conseguissem contornar os problemas.

"A gente estava na mesma casa, se amava, mas não dividia mais a vida. E eu percebi isso, mas assim. Sou muito orgulhosa, em vez de sentar com ele e falar: 'Você tem que me ver'. Acho que errei muito também nesse sentido, me arrependo muito. A gente separou, mas tinha amor. Tem amor, pelo menos do meu lado", comentou.

O cantor e a modelo foram casados durante 16 anos, entre 2008 e 2024. Em abril do ano passado, os dois anunciaram o divórcio. Apesar da separação, eles ainda mantêm uma relação de amizade.

ARTISTA ACOMPANHA REALITY

Belo mostrou que está atento ao que se passa na casa mais vigiada do Brasil. Na madrugada desta quinta-feira (16), o cantor reagiu ao momento em que Gracyanne Barbosa e os demais participantes do BBB 25 cantaram um de seus hits.

O momento aconteceu após o "Show de Quarta", com a cantora Anitta. Dentro da casa, os brothers e sisters soltaram a voz e uma das músicas cantadas foi "Derê".

Os participantes ainda pediram que Gracyanne cantasse uma música, e a musa fitness puxou a canção do ex-marido. No coro, a sister ainda gritou o nome de Belo junto dos confinados.

A cena chamou atenção nas redes sociais e, nos stories do Instagram, Belo repostou publicações de perfis com vídeos do momento.

