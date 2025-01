Anitta faz pegadinha com brothers e entra casa do BBB 25 com o pai fingindo ser participante

A cantora Anitta fez uma pegadinha com os jogadores do Big Brother Brasil (BBB) 25 e entrou na casa com seu pai fingindo que eles são uma nova dupla de participantes na noite desta quarta-feira (15). A funkeira, na verdade, é atração musical da primeira festa da temporada.

Ela entrou na casa pela despensa com o pai, Mauro Machado, conhecido como "Painitto", de mala, microfone e até colar da imunidade. "Acreditem ou não, nessa edição, vai ficar eu e meu pai aqui", disse a artista em meio aos gritos de surpresa dos participantes.

"Larguei tudo. Não é show. Eu não vim pra brigar, não estou ligando para o prêmio porque tá tudo bem graças a Deus. Eu só vim pela experiência porque eu queria muito participar. Eu acho que é experiência antropológica, gente", disse a cantora.

Veja como foi a entrada de Anitta no BBB 25:

A pegadinha durou pouco mais de 20 minutos, quando a voz de Tadeu Schmidt mandou Anitta e o pai saírem da casa para as preparações do "Show de Quarta", nova modalidade de festa do programa. Ela deixou um salto e uma mala para os participantes.

Cantora fez tour pela casa e comeu

Enquanto esteve na casa do BBB 25 Anitta fez uma tour por todos os cômodos e ainda comeu bolo de chocolate. Alguns participantes como Vitória Strada e Diego Hypolito desconfiaram da brincadeira.

Anitta chegou a entrar no confessionário e brincou: "Gente, eu vou votar no Diego Hypolito porque ele tá achando que eu não tô aqui de verdade. Ele tá desde o início sabotando minha participação com meu pai".

"Todos os meus fãs falam que eu tenho alma de subcelebridade. É a minha cara estar aqui", declarou a funkeira.