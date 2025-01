'Caldeirão com Mion' continua temporada de Verão no Ceará com show de calouros e apresentação de Nattan

O "Caldeirão com Mion" continua a passagem pelo Ceará durante a temporada de Verão e recebe, neste sábado (18), as atrizes Rafa Kalimann e Evelyn Castro, além do cantor Nattan e de Nany People no júri do ‘Caldeirola’.

A gravação a ser exibida neste fim de semana é fruto de uma passagem de toda a equipe do programa na Praia do Porto das Dunas, onde as edições de janeiro deste ano foram gravadas.

Veja também Zoeira Fernanda Torres estará no Jimmy Kimmel Live nesta quinta-feira (16); saiba como assistir ao talk show Zoeira Morre diretor e roteirista David Lynch aos 78 anos

Para participar do quadro, diversos calouros com diferentes talentos sobem ao palco do Caldeirão para serem julgados pelo quarteto. Mas nem só isso acontecerá no programa, já que os jurados também participam de uma dinâmica de rimas com o apresentador Marcos Mion e o rapper Victor Massaki.

Legenda: Nanny People comanda o show de calouros ao lado de Evelyn Castro, Nattan e Rafa Kalimann Foto: Globo/Beatriz Boblitz

Representar a cultura gastronômica local ficou, inclusive, sobre a responsabilidade da chef Marina Araújo, que apresentou aos jurados o prato 'Dona Camarão', uma torta desconstruída e de receita original, além de um camarão no leite de coco e um brigadeiro de caju.

Já a mistura musical no programa ficou a cargo dos cantores Nattan, Manim Vaqueiro e Michele Andrade. Nattanzinho, que nasceu em Sobral, no Ceará aprovou o brigadeiro e ainda cantou vários sucessos da carreira, incluindo "Amor na Praia".